20年中古屋VS.新房「價格差不多」　台中人曝750萬↑正常嗎？網神解答

▲價差不多，買新屋空間可能會比較小！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「台中房價是不是太扯？」一名網友想買房，發現新建案跟20年的中古屋，房價幾乎差不多，好奇詢問「究竟是市價問題，還是屋主覺得自家的房子很值錢？」

台中一名網友有購屋念頭，日前看的新建案或20年以上中古屋，發現了一個特殊現象，就是「價格都差不多」，他在PTT進一步表示，舊市區多間25年以上的電梯華廈，25至30坪左右，房型是三房兩廳一衛車位，房價至少750萬元起跳，「是正常的嗎？」

原PO不禁感嘆，想要買個房好難，「究竟是市價問題，還是屋主覺得自家的房子很值錢？」文章一貼出後，掀起眾多網友關注，紛紛回應「你來台北你會覺得，你這輩子還有機會買房」、「真的很誇張，20年+老屋價格和新屋差不多」、「台中老屋很便宜了，在市區一坪十幾萬的比比皆是」、「如果覺得價差小，那就看新房啊」、「20以上舊市區750以上正常，最近看房心得」。

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▲網友認為，房子要看好壞，不是看新舊！（圖／翻攝PTT）

有專業網友分析，「高鐵通車後，台中對台北人來說好炒又便宜」、「蠻多台北人下來炒的，前汐止房東也跑來台中買房，然後嫌台中房子收益不好」、「我家斜對面透天改建成16戶套房，房東是台北人，女兒在台中讀書」、「不只台北，中彰投的年輕人也都來台中買房，1000（萬）上下的房子超熱門」、「往外圍一點找吧，就都是這麼扯阿，然後買新房吧，台中還買25年以上的，很難很難有都更題材（重劃區太多）。至少規劃和工法比較新，被貴也比老屋被貴心甘情願一點點點」、「那是你只看鬧區吧…北屯20年房超便宜啊」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台北來說很難住到新房子，因此買家多數選擇中古屋；但以台中來說，能蓋新建案的地比較多，若價差不大，會建議買新建案，但值得注意的是，公設比一定會有差，想用同價格住新房，活用空間勢必會比舊屋小。

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