租屋小確幸！她從南部北漂租屋　現在每月領取2400元補貼

圖文／鏡週刊

「我老家在台南、前年底北上工作，同學跟我說新北市有租金補貼方案，第1年因為錯過申請時間沒領到，好在第2年再辦就成功了。」28歲的蔡小姐去年成功申請到每月2,400元的捷運青年租金補貼。

蔡小姐因為北漂新北市就業，租屋在捷運通過的板橋區，戶籍則還留在老家、和退休的爸爸一起設籍，月薪4萬7,000元的她，在新北租屋每月付房東1萬5,000元，「補貼正好拿來付額外的水電費，算一算，1年也領到2萬8,800元，減輕租屋負擔。」

新北市城鄉局住宅發展科科長袁淑真表示，目前政府所提供的租金補貼政策，除了必須符合每人每月平均所得標準之外，也都規定申請人及家庭成員名下必須沒有自有住宅，不過，新北捷青方案放寬只要家庭成員在北北基桃沒有自有住宅也可以申請。

「這個政策是為了鼓勵年輕人留在新北市打拚和定居，目前租屋區域只要在新北市三環三線所及的行政區都可以提出申請，也考量學生9月開學就有租屋需求，如果是以就學條件申請，不受捷運行政區限制，審核通過還可以溯及從當年度的9月開始撥款。」

而租屋需求多、租金相較貴的台北市，除了配合中央推動營建署的住宅租金補貼方案外，同步還有分級補貼；台北市都發局住宅服務科科長邱婉清表示，目前台北市雖然沒有提供租金補貼給外縣市移居就學、就業的民眾，不過，這個族群可以申請入住租金較周邊行情便宜的社會住宅。

值得一提的是，日前行政院核定推出「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案（以下簡稱單身婚育）」，今年9月開始申請、11月核撥，預計試辦1年，將有1萬2,000個單身青年和1萬2,000個新婚育兒家庭受惠，最高補貼每月2,600～5,000元。

特別的是，依規定新婚、育兒家庭必須租屋地和戶籍地在同一縣市（可不必在同一地址），可是單身青年則放寬資格，允許租屋地可以不必跟戶籍地在同一縣市。換句話說，單身在台北工作、租屋，戶籍還留在南部也不影響申請，如果不清楚這些好康訊息，就會錯失請領租金補貼的機會喔！



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