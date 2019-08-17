租屋10幾年哀怨不知有補貼　1年少領4萬8虧大了

圖文／鏡週刊

「你知道新婚家庭可以申請租金補貼嗎？」幾個新婚的年輕人聚在一起聊天，突然有人開啟這個話題，「我不知道有補貼耶！」「我在北部工作，戶籍在南部，這種補貼不是都有設籍規定？」

談到有租金補貼，大家眼睛一亮，「我上個月就知道這個訊息，我老婆還研究了一下，它規定家庭成員名下不能有自有住宅，但是我們戶籍還放在爸媽家，而他們有房子，我們應該不能申請吧？」有人好奇的問。

幾個人三言兩語以為自己和租金補貼沾不上邊，不過，開啟話題的小陳仔細做過功課，「這筆補貼是今年9月第1次試辦，新婚2年內的家庭成員只看申請人跟配偶的狀況，就算戶籍還跟爸媽放一起，也不會算到爸媽的房子跟所得！」

小陳分享的這個好康，是行政院日前核定的「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案（以下簡稱單身婚育）」，今年首度上路，9月開始申請、11月核撥，預計試辦1年，將有2萬4,000個單身青年和新婚育兒家庭受惠。

其實，像這樣的租金補貼方案，並非今年才獨有，由內政部營建署開辦的住宅租金補貼方案，已經行之有12年，不少曾經受惠的租屋族每到7、8月申請期間，便會備齊資料到各縣市政府的住宅單位辦理，但是實際在申辦現場，依然有不少人是初次申請，還有民眾惋惜說：「房子租了10幾年，都不知道可以申請補貼！」

在新北市租屋的陳小姐表示，「我們一家四口租屋，房租一個月1萬4,000元，如果申請通過，每月可以領到4,000元補貼，一年下來省下4萬8,000元。」

今年下半年除了單身婚育新方案試辦外，目前各縣市政府已開放8月30日前受理內政部營建署的租金補貼申請，另外，雙北市考量租屋需求多、租金相較貴，台北市同步還有分級補貼，最高每戶每月1萬1,000元（以照顧經濟弱勢家庭為主），而新北市10月下旬也有「捷運青年租金補貼」開放申請，符合資格者每月最高有2,400元補貼。

台北市都發局住宅服務科科長邱婉清就建議，「想申請租金補貼的民眾，可於8月30日前先提出住宅租金補貼申請（台北市同步受理分級補貼和營建署政策），9月份再提出單身婚育租金補貼申請，屆時如果都核准可擇優領取。



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