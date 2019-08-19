248萬買22平方米「學區房中房」　1年後大門竟消失了！

▲鄰居把項先生家的大門封住，並傳訊息要其自己想辦法。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）

實習記者陳宥芯／綜合報導

浙江溫州近日有位項先生投訴，自己去年花56萬人民幣（約248萬台幣）買的22平方米學區房竟然沒有大門，於是到不動產登記中心詢問，經過了解之後，才發現他買了一間「房中房」，而隔壁鄰居今年要把房子賣了，所以把大門和牆壁封起來。對此，專家表示，這案件涉及到了相鄰權的問題。

據《梨視頻》報導，項先生於6日向媒體表示，他去年買的一套學區房，在隔壁鄰居執意要賣房的情況下，大門被水泥給封住了，導致他無家可歸，隨後，他也坦承房子本來就位在鄰居房子的內部，因此原本回家都必須先經過鄰居家，現在則因為無法開門進出，只好去不動產登記中心詢問，並請求幫助。

服務中心審核繕證部登記科科長表示，項先生的房子是第一手房東拆兩套賣而造成的，剛好他的房子又是從裡面間隔，因此目前沒有辦法能解決這問題。對此，隔壁鄰居也傳訊息表示，因為下定決心要賣房子，所以項先生以後進出都要靠自己想辦法，不能再和往常一樣自由進出隔壁了，要是有問題也只能跟租客商量 。

溫州大學甌江學院法學系主任毛毅指出，項先生的「房中房」事件可能涉及相鄰權問題，要確保相鄰不動產間的通行便利，而鄰居的這項舉動很明顯就違反了相鄰法，此外，不動產登記中心本身也存在嚴重問題，希望能及時改善，避免更多民眾受害。

迄今，很多家長為了能讓孩子在良好的教育環境學習，不惜會遷動戶口，甚至用高價在學區附近買房，但呼籲民眾，買房、選房記得要睜大眼睛看清楚，並做足功課，一旦發現合法權益收損，就要及時請求相關單位協助，維護自身的權益。