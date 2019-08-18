「被披薩耽誤的炸雞店」落腳新店　網友歡呼：不用再跑去台北了

▲新店首間拿坡里炸雞店20日將開幕。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞店落腳新捷運新店站正對面、光明街商圈，原是投幣式KTV機台，預估每月租金6～8萬元，但因交通動線不順，且產業別多作過路客生意，無法吸引外地人潮，最終無力負擔租金撤離，反倒迎來新租客拿坡里炸雞店，贏得在地人歡心「拿坡里終於不演了，化暗為明」未來有口福。

網友們紛紛在地方臉書社團表示「烤雞炸雞都不錯，就是披薩不行」、「要被炸雞包圍了」、「新店也要開啦，這樣不用跑去台北市買」、「拿坡里終於不演了，化暗為明」，目前拿坡里披薩分別在新店中正路、安康路二段各有1間分店。

▼新店首間拿坡里炸雞店落腳捷運新店站對面。（圖／記者黃靖惠攝）



此次新拓點的「拿坡里炸雞店」，不賣老本行的「披薩」商品，主打義式風味炸雞，能夠一次吃到多種不同口味，新店位於北宜路一段、捷運新店總站正對面，預計下周二（20日）開賣，附近居民得知都嗨翻，未來不用大老遠去台北，才能享用各式多汁且美味炸雞。

繼北市晴光商圈、桃園愛買、中山路7月開設「拿坡里炸雞店」後，如今也悄悄落腳新店北宜路，且店址選在人潮眾多的捷運新店總站、公車轉運處前方，且一旁還有在地光明街商圈，同側店面也有遠傳電信行、鬍鬚張魯肉飯等連鎖業者，原店前身是投幣式KTV機台。

▼新店首間拿坡里炸雞店將開幕。（圖／記者黃靖惠攝）



信義房屋新店總站店店長朱堯政說明，該店在光明商圈前端，以附近面寬5米、30坪左右店面最多，租金行情每月6～8萬元，主力消費族群是附近居民，可見沿街店面多經營平民美食、餐飲小吃類型，因而除非是具知名度品牌業者進駐，能夠吸引外圍客群來此處，或是經營餐飲類型搶攻住戶荷包，否則難以支撐業者經營下去。

朱堯政說明，該店位，於北新路、北宜路交界處，不只原先人潮多，且附近有文山國中、能仁家商的學生消費力強，推測先前經營投幣式KTV機台鎖定客群是學生，但現況是學生課後返家，多聚集捷運站前候車，與其相隔一條大馬路，動線不順，且投幣式KTV或娃娃機店這類產業，可替代高、以過路客為主，倘若進駐業者本身不具知名度，難吸引外地客消費。