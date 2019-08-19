神人花5000元「DIY鑽出一扇門」！　現省萬元又紓壓：邊打邊爽

▲自己動手鑽家裡的牆，過程很療癒。（圖／翻攝自mobile01，下同）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友對於家中格局不是很滿意，便決定要更換房門的位置，但他並不是請師傅到家中施工，而是自己買了破碎機和砂輪機來DIY，從割出框線到鑽孔打洞全一手包辦，還現省了1萬至1.5萬元，重點是鑽牆的過程中十分有快感，讓他忍不住PO到網路和其他人分享，「邊打邊爽，大家來推行DIY！」

▲先鑽出一顆顆小孔，再把紅磚給打掉。



原PO將照片貼到網路論壇《mobile01》並表示，之前他問過裝修師傅，更換房門位置的價格大概1.5萬至2萬元，且不含清運，他心想如果自己動手做是否比較省錢，於是上網查了一些資料與教學，立刻就用不到5000元備好所有工具開始DIY。

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▲雖然自己動手做很省錢，但光是清理就是一大工程。



照片中可見，原PO先用砂輪機在牆面割出範圍，再利用破碎機鑽出一顆顆洞，慢慢將紅磚牆打通，這2樣工具加起來要價4000元。不過，原牆面的下方剛好有一個插座，所以原PO又另外花了980元買鉤錶，先把迴路關掉再繼續鑽洞，最後所有用到的工具加起來共4980元。

▲鑽牆前要先用鉤錶把插座迴路關閉。



原PO的勇氣與巧手馬上就獲得許多網友佩服，紛紛表示，「台灣DIY風氣不盛行，打這個只要注意一些細節（安全防護），有啥困難的！」「磚牆跟鋼筋水泥牆我都有打過，基本上您用的工具都沒什麼問題，只是要付出勞力跟心力」「真的要帶起DIY風氣，自己動手最棒了！」

還有網友建議，「教你一招，如果只是磚牆用大榔頭打，比你用破碎機打快10倍以上」，但也有人說，「通常自己DIY小區域不建議用大鐵鎚去夯牆壁， 萬一一夯下去，連要保留的都垮下來就糗了。」

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