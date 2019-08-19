ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大門被貼「洗水塔通知單」每戶400元！　新店文山一帶苦主：整棟都受騙

ETtoday房產雲

▲▼洗水塔每戶收400元，上網查才知是詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲通知單還要不同意的住戶公開簽名。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者黃可昀／綜合報導

一名住在台北文山區的網友日前收到一張「水塔清洗通知單」，上頭寫著將在8月21日早上清洗水塔，每戶收400元費用，且「如有不同意請簽名」，當下他就覺得這張通知單很可疑，便上網爬文才發現，原來這是一種新型的詐騙手法，而且新店文山一帶已經有許多住戶受騙。

►超爽DER！點我現賺 2188

▲▼大樓,樓頂,水塔,屋頂,公寓,頂樓,水箱,自來水,（圖／記者周宸亘攝）

▲網友提醒，洗水塔要求現場付費的都很可疑。（圖／記者周宸亘攝）

原PO在臉書《爆料公社》表示，他晚上回家才發現公寓一樓被貼了這張通知單，不過先前完全沒聽說這件事，而且「哪有不同意要公開簽名這回事的」，所以馬上把這張奇怪的通知單撕下，上網一查才知道，果然之前也有人受騙過，根本沒有清水塔這件事，這只是個場詐騙。

今年7月PTT就曾出現過受害者，一名住在新店的網友同樣收到「每戶400元」的水塔清洗通知單，當時整棟的住戶都同意要清洗，後來的確有個人拿著工具出現，但根本就沒有洗水塔，錢收完以後就消失了，大家才驚覺自己受騙。

其他網友看完紛紛留言，「沒管委會的舊社區容易中招，住戶大家要守望相助。」「我們公寓要洗水塔都提前先通知各戶之後再請人來，然後收據會貼公告。」「這就跟免費檢查瓦斯管線一樣，都是詐騙的，但傳單做的跟真的一樣。」

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

關鍵字：水塔通知單詐騙

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4314

影／北北基12縣市大雨特報「全台連下2天防致災降雨」　白鹿颱風最快周三恐生成

北北基12縣市大雨特報，連兩天全台防大雨！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（19日）低壓帶影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，且有大雨發生可能。氣象專家吳德榮指出，不穩定天氣再兩天，慎防「致災性降雨」；最新..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4294

快訊／13縣市深夜發大雨特報　氣象局：看到藍天陽光，小心是騙局

受到對流雲系發展旺盛，氣象局18日21:30針對全台13縣市發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4313

美食外送規範加強！外送包「違反2因素」至少罰6萬元…已強制登錄

外送平台興起，路上到處可見外送人員的蹤跡，但經濟部與交通部針對平台的定位看法不同，導致部分權責難以歸屬。對此，衛福部直接將外送平台列為「食品物流業」，規範7月強制登錄，且外送員須符合食品良好衛生規範（..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4312

影／變天「大雨彈」擴灌北台！　彭啟明：第11號颱風下周恐生成、靠近台灣

對流雲系發展旺盛，屏東縣已有局部豪雨發生，中央氣象局持續針對嘉義以南5縣市發布「豪雨特報」，受西南風影響，18日仍易有短時強降雨造成的局部大雨。天氣風險公司總經理彭啟明則預報，雖然西南風帶來雨勢漸緩，..

8/18 00:29

//cdn2.ettoday.net/images/3732

愛吃冰！月經來「痛爆炸血塊」…網友吵翻了　中、西醫驚曝答案

大部分女網友都有「生理期痛到爆」的經歷，尤其高溫狂飆，在喝完手搖飲、吃剉冰後經痛感直線上升，甚至有人指「血塊狂炸超級痛！」該議題在PTT引發網友論戰，但也有人認為「姨媽來照吃完全沒事」、「要看體質吧」..

8/18 19:28

//cdn2.ettoday.net/images/3661

準炸了！從「張開手5形狀」…看你真實個性　B型＝性慾高1倍啦

有人說「朋友就像一面鏡子」，能夠看見不完美的自己，而你，真的了解自己嗎？日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》曾玩過從「手掌張開」的方式，就能挖掘真實個性的小測驗，日本網友認證有準！只要先將手掌握拳後，再自..

8/18 20:29

「笨笨女vs.聰明女」男生愛哪個？她曝超心機手法…網友都小看了

笨女人比較惹人愛？還是聰明女人比較惹人愛？我曾經也以為男人喜歡傻傻的、天真的、好騙的，但後來漸漸發現有質感的男人並不會喜歡空有外貌沒有腦袋的女人，若要能長期相處，男人還是希望女人有點內涵，當然能夠搭配外貌絕對是極品了！

1小時前

黑色、橘紅色通通有！全台首創彩色雞排　還有嫩爆雞咖哩飯

近年食物吹起彩色風，有色雞排發燒，萍子推薦赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，北車美食，位中山北路與北平東路交叉口，粉紅醒目大招牌，好吸睛，全台首創彩色風味雞排、有色雞排-赤雞雞排、酒鬼雞排、塔蘿雞排、猛毒雞排，不同口味多汁雞排最著名，厚實大片，天然食材獨家醃製，不用人工色素，

4小時前

龍蝦烏龍麵超銷魂！桃園銷魂日式料理　還有馬糞海膽珍珠

日本料理是我最愛吃的料理之一，有造景的日式料理，更深得我心。桃園有家日本森料理，外圍造景超美，裡面環境也很棒！據說他的龍蝦烏龍麵非常新鮮好吃，身為海鮮控的我，絕對要去品嘗一下阿～

6小時前

份量多到看不見白飯！逢甲超狂百元丼飯　還有雞白湯無限喝

逢甲美食又一發！台中一中街爆紅的平價丼飯～川牛木石亭在逢甲開分店了，爆量炙燒丼飯只要百元價，店內有冷氣吹還有雞白湯無限喝到飽！免服務費新開幕打卡按讚再送飲料CP值超高。川牛木石亭逢甲店位在西屯路二段靠近惠來路口，就在三媽臭臭鍋的隔壁，黑色招牌很明顯地點好找。

9小時前

最會賺的窮人 沒富爸爸靠房產大翻身!｜20190424雲端最有錢 ep23｜房產 理財｜葉國華 薇薇 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

東森房屋暖心拜法　普渡完牠現身..

浴室要乾燥！網狂求「透明壁貼」..

天母「洋蔥」2年展店32間！年..

企鵝妹市中心租套房　開箱片曝光

新店人掰了投幣式KTV機台　迎..

夫妻6萬在高雄養孩　網曝只省房..

劉泰英兒子新店別墅遭法拍　買家..

魔音轟耳！她住膠囊旅館：他X的

找2房仲「看中同間屋」　過來人..

「邊打邊爽！」他花5000元D..

ETtoday房產雲

最新新聞more

洗水塔每戶400元！新店文山一..

2→3字頭　新莊工業宅賣區域價..

企鵝妹市中心租套房　開箱片曝光

謝金河：投資店面不再一本萬利

劉泰英兒子新店別墅遭法拍　買家..

3年觀光人數腰斬　「台中最好逛..

怕變死場…美商場變「醫療百貨」

最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登..

蘆洲新亮點2+1重劃區　南北側..

天母「洋蔥」2年展店32間！年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366