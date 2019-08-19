大門被貼「洗水塔通知單」每戶400元！　新店文山一帶苦主：整棟都受騙

▲通知單還要不同意的住戶公開簽名。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

一名住在台北文山區的網友日前收到一張「水塔清洗通知單」，上頭寫著將在8月21日早上清洗水塔，每戶收400元費用，且「如有不同意請簽名」，當下他就覺得這張通知單很可疑，便上網爬文才發現，原來這是一種新型的詐騙手法，而且新店文山一帶已經有許多住戶受騙。

►超爽DER！點我現賺 2188



▲網友提醒，洗水塔要求現場付費的都很可疑。（圖／記者周宸亘攝）



原PO在臉書《爆料公社》表示，他晚上回家才發現公寓一樓被貼了這張通知單，不過先前完全沒聽說這件事，而且「哪有不同意要公開簽名這回事的」，所以馬上把這張奇怪的通知單撕下，上網一查才知道，果然之前也有人受騙過，根本沒有清水塔這件事，這只是個場詐騙。

今年7月PTT就曾出現過受害者，一名住在新店的網友同樣收到「每戶400元」的水塔清洗通知單，當時整棟的住戶都同意要清洗，後來的確有個人拿著工具出現，但根本就沒有洗水塔，錢收完以後就消失了，大家才驚覺自己受騙。

其他網友看完紛紛留言，「沒管委會的舊社區容易中招，住戶大家要守望相助。」「我們公寓要洗水塔都提前先通知各戶之後再請人來，然後收據會貼公告。」「這就跟免費檢查瓦斯管線一樣，都是詐騙的，但傳單做的跟真的一樣。」

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲