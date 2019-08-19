「反送中」效應？港人來台看房增　房仲：台北、高雄詢問度高

▲台北市房價高，對香港人置產而言，出手族群有限。（圖／記者張菱育攝）

記者陳建宇、詹宜軒／綜合報導

「港人來台是有，但多數都是有投資、或是其他因素者。並非是因為『反送中』效應而來。」針對近期香港「反送中」抗爭持續延燒，有業者透露港人來台置產比例提升，也有業者不以為然。香港媳婦劉小姐則透露：「台灣雖離香港近，但大多數港人仍擔心『台灣是下一個香港』，對買房還是保守。」

住商不動產企研室經理徐佳馨指出：「近期在台北市精華區如大安、中正及中山區，新北市如淡水區，店頭都反映確有港人來台看屋的蹤跡。」徐佳馨進一步解釋：「但跟社會局勢的連動性小，多數是在台灣投資的中小型貿易商，或來台依親、具有其他情感訴求的港人。」

記者實際採訪香港媳婦、並長居在台的劉小姐，根據她接觸的香港朋友、親人指出：「台灣或許是港人移居的一大考量，但多數香港人，還是擔心『台灣會不會是下一個香港』，而有所卻步。」也因此，高資產族群寧可往其他國家置產，而中產階級對台灣精華地區的房地產，能拿出的購屋預算不高，「以台北市來說，2~3千萬可以買的選擇不多，又不可能屈就中古屋。若到新北、甚至台中、高雄，就聽起來更陌生。」

高雄市代銷公會常務監事謝哲耀表示，近期港人在高雄詢問房產的比例確實有增加，以他接觸的案場為例，過去可能每月僅有1~2人詢問，但反送中活動開始後，現在每個月可能有4~5人。

龍登國際廣告總經理戴嘉聖表示，目前確實有較多港人在高雄看屋或詢問，但實際出手的案例不多，買盤還沒出現。京城建設發言人周敬恆則表示，這段期間，「京城大苑」有2戶是香港客戶購買，就是因為高雄各方面的物價、包括房價都比台北便宜，離香港也近，因此有愈來愈多港人到高雄旅遊甚至置產。