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「白色巨塔」旁建案誰在買？醫生護士道相報　潛銷賣一半

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▲▼郡都當代。（圖／記者陳建宇攝）

▲緊鄰高雄醫學大學的預售案「郡都當代」還沒公開就賣一半。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市今年預售案量大，很多人都擔心到底能夠賣多少，不過只要基地條件好，似乎也不用擔心銷售，緊鄰高雄醫學大學的預售案「郡都當代」預計928檔期才正式公開銷售，但目前已銷售逾300戶，還沒公開就賣一半，力拼928檔期前賣掉400戶。

▲▼郡都當代。（圖／記者陳建宇攝）

▲「郡都當代」日前舉辦活動，吸引爆滿民眾參加。（圖／記者陳建宇攝）

郡都建設今年的指標大案「郡都當代」基地約2500坪，是高雄市區少有的大基地，緊鄰高雄醫學大學，規劃戶數616戶，坪數則為21~35坪，格局規劃2~3房，房價每坪27~30萬元，全案總銷約70億元。該案日前也舉辦大型活動，邀請郭子乾、康康等藝人，以及九天民俗技藝團等到場表演，吸引爆滿的民眾前來看屋。

▲▼郡都當代。（圖／業者提供）

▲「郡都當代」請來模仿天王郭子乾表演。（圖／業者提供）

該案預計今年928檔期才要正式公開，但銷售從今年3月底就已經展開，並規劃多個銷售據點，郡都建設總經理唐承表示，該案目前銷售已超過300戶，等於未公開就賣一半，唐承認為位置仍是最大誘因，該案位於高雄市區，加上緊鄰高雄醫學大學，吸引許多高醫的醫生、護士購買。

▲▼郡都當代。（圖／記者陳建宇攝）

▲由於鄰近高醫，該案也吸引許多醫護人員或學生家長購買。（圖／記者陳建宇攝）

該案也有不少高雄醫學大學的學生家長買房，唐承指出，醫學院一念就是7年，與其租屋很多家長認為不如乾脆買個房子讓孩子住，畢業後也能繼續租給高醫的學生或醫護人員。業者表示，該區段的出租市場強勁，租屋空置率低，租金更超越定存5倍。

郡都建設近年積極推出造鎮案，除了「郡都當代」之外，位於南高雄85大樓對面的建案也將在今年底推出，唐承表示，該案也將是超過500戶的大型造鎮案，總銷同樣約70億元。

關鍵字：高雄醫學大學郡都建設造鎮928檔期醫護

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