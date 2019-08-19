棄1間房破萬收入！民宿老闆租6千「善意1句」被挖坑　護理生：不是付1千就好

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名民宿老闆放棄暑假黃金檔期，將其中1間房便宜租給護理系男學生，由於對方家境不好，他退一步給方便，表示「不需要一次付清那麼多錢，先付1千元就好」，沒想到最後好心被雷親，男學生竟拿出Line對話截圖，堅持只肯付1千元，後來談不攏更1毛錢沒付。

民宿老闆在「爆料公社」娓娓道來，這位護理系學生暑期要實習，起初看他家境不好，又肯幫家裡分擔經濟壓力，加上臨時找不到願意出租1個多月的房間，所以談好每個月6000元的價格，並鼓勵對方將來有能力也要幫忙別人。

▲房租1個月6000元，水電費預繳1500多退少補。（圖／翻攝自爆料公社）

撇開老闆是經營民宿，並非一般出租套房不說，他更放棄了暑假的黃金檔期，1房至少上萬元的收入；沒想到，出於善意給方便，卻成為對方反咬的藉口，對方是從7月1日住到8月18日，在昨晚結算時，竟堅持1個月房租是1千元。

從截圖中可見，老闆佛心地說，「你若沒錢，想要1千元、1千元的付，我也沒意見，只要不欠我就可以。若有需要預先支付的，那就是水電費用，你有錢的時候，先預付2千元水電費，離開時再做結算......。」

老闆無奈道，「他的理由是我在Line所寫的，『1千元，1千元的付就好了』，我是想說他打工後，有錢再付，不需要一次付清那麼多錢，另外還加上一台電動機車，讓他單獨使用，中間更換了一台比較不好騎的還耍脾氣，所以又換回原來的。請問各位，我是否有錯誤呢？」

▲▼沒想到「1千元、1千元的付」變成對方反咬藉口。（圖／翻攝自爆料公社）

看完老闆和男學生的對話，網友們紛紛替他抱不平，「直接告了，擺明了要坑你，不給他教訓只會食髓知味，會害到其他的房東阿」、「對方理解力問題，另一種可能是裝死耍賴」、「吉他，讓他了解一下，人情冷暖」、「佛心被狗咬啦」、「他的國文老師在哭泣」。

民宿老闆感嘆，「他昨天知道月租並非自己想像的1000元後，就開始翻舊帳，還斬釘截鐵的說，我在電話中答應他房租每月1000元，我無法回答，回家之後查了手機，發現他來住之前，我只打過一次電話，與他商量是否能提早來高雄，而且我的電話每通都錄音的。」

當「電話說」破功後，男同學又重複了「Line上面的1千元訊息」，最後結算也沒付一毛錢。老闆還老實提到，他住的1個半月期間，的確有幫忙打一些工，工資1萬出頭，但對方把一組市價6千元的洗臉盆弄破，光是賠償費用就去了大半，而且每次告訴他要做什麼，也都沒在聽，加上手感不好也不能勉強，所以8月份就請他停止打工了。

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