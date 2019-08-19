3年觀光人數腰斬　「台中最好逛商圈」最多商旅待售中

▲五期重劃區角地大樓「風林會館」，開價16.8億元。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／綜合報導

近年受到陸客減少與大環境的因素影響，觀光人數慘遭滑鐵盧，近3年觀光人次減少將近一半，導致市場上出現不少整棟飯店拋售，甚至還有全新屋。有屋主擔心飯店業的未來發展，標榜「一年新屋、年收360萬元」，期盼覓得願意接手的買家。

根據交通部觀光局統計資料，以觀光遊憩據點來統計人次數量，台中2014年觀光人次約7963萬；而2017年則大幅降至4425萬人次，3年降幅高達44%。

隨著觀光客減少，連飯店業也難以生存，《591房屋交易網》上刊登多筆整棟飯店銷售，包括五期重劃區角地大樓「風林會館」，開價16.8億元，在地人都對它不陌生，興建迄今已10年仍掛著「售全棟」布條。據了解，「風林會館」所有人為風林育樂開發公司，背後大股東為中國刀劍收藏家盧益村，因開價高，遲遲找不到願意接手的買家。

北區學士路上也有整棟飯店出售，開價5.2億元，屋齡已23年。負責銷售該飯店的房仲表示，「目前該飯店還在營業中，相關細節不便透露。」

▲網路上刊登多筆台中整棟飯店的待售物件。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

而逢甲商圈內，開價1億5000萬元的「逢甲25行館」商旅，總共7層樓高、25間房間。房仲在物件條件中提到：「一年新屋、年收360萬元，目前月租30萬元，每3年調5%，精緻裝潢、設備新穎、合法旅館。」

▲逢甲商圈的「25行館」商旅，屋主釋出銷售。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

信義房屋逢甲店店長鄭家畯表示，雖然觀光旅遊人數減少，但是逢甲商圈隨著水湳經貿園區的發展，區內有中央公園、水湳國際會議展覽中心、中台灣電影中心、台中智慧營運中心以及水湳轉運中心等大型公共設施的規畫，讓原本有些低迷的逢甲商圈，人潮買氣逐漸回溫，加上近期有不少台商回台置產、公司老闆想自行創業等，也提升此商圈的房地產投資買氣。

根據《屋比房屋》統計網路待售資料，台中目前待售飯店共18間，其中北區「一中商圈」佔4間最多。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，「一中商圈」，號稱「台中最好逛」，過去吸引很多觀光客到此消費，旅館也因觀光人潮眾多，不斷開設。

不過，近年受到陸客不來與網路電商影響，一中商圈內服飾零售業首當其衝，過去一位難求的店面，開始出現空置狀況，而逛街人潮大減，也影響周遭的旅館住用率，不少旅館出現經營困境，於是上網求售。