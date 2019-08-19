「洗水塔通知」每戶收400元是詐騙！專家透露住這種產品最危險　





▲「洗水塔通知」詐騙手法重出江湖。（圖／本報資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

「水塔清洗通知詐騙！」網友反應自家門口張貼清理洗水塔、停水資訊，且寫著每戶收400元，警覺有異，詢問其他住戶才發現根本是詐騙。房產專家認為，公寓缺乏管理組織，最易受騙上當，若收到相關通知，可先請教左鄰右舍、或是鄰里長，是否收到定期清理水塔的時間，或上網打探合理清理價碼以自保。

有網友在臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」社團內PO文，指出大門口被貼通知單，被告知要洗水塔、停水資訊，且寫著每戶收400元，警覺有異，才發現這根本是詐騙，且翻閱多年前就有網友分享同樣詐騙手法，也是沒清理水塔、還向所有住戶收錢。

天時地利不動產總經理張欣民表示，一般電梯住宅社區有組成管委會管理社區大小事務較不會發生這類事情，反而是老舊公寓若無熱心管理住宅事務角色，比較有可能被宵小趁虛而入。

張欣民表示，一般社區大樓清理水塔多半委由民間清理公司，由於不同於檢測瓦斯管線、自來水錶等業者佩戴識別證，由大樓管委把關與長期合作業者合作，公告清水塔日期及時間，清理完畢後用社區公共基金支出清理費用，事後支出帳目明細在公布社區公告欄上。

▲有網友在臉書提醒目前「洗水塔通知」詐騙手法重出江湖 。（圖／翻攝臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」）



他指出，公寓社區缺乏管委會組織的角色，定期清理水塔應有熱心住戶，或是意見領袖主持，假設民眾居住老舊公寓遇到上述情況，建議先詢問左右鄰居確認真假。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，部分老舊公寓、華廈，缺乏管理委員會把關便容易遇到這類詐騙案例，建議可詢問左鄰右舍，或上網查詢相關資訊，像是清理水塔期限、價碼等資訊，已可洽鄰長、里長等都是自保方式。