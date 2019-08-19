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企鵝妹台北市中心租套房　「開箱片」曝光！網一算價格嚇壞：台男真的很棒

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企鵝妹台北市中心租套房（圖／翻攝PTT）

▲企鵝妹在台北市中間租下一間電梯套房。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）近來在台灣發展順遂，甜美清新的形象更擁有大批死忠粉絲。最近就有網友發現，她在台北市中心租下一間有保全的電梯小套房，影片直接開箱了內部裝潢風格，看上去相當有質感。

網友日前在PTT發文爆料，表示看了企鵝妹直播影片，驚訝發現她居然在台北市中心租下一間小套房，那支直播標題是「歡迎來到我簡陋的房子」，內容大開箱新住處，有警衛、保全還有電梯，看上去相當乾淨舒適，空間雖然不大但裝潢很新。

「租金是秘密！」網友看了影片提到，未來企鵝妹可能1個月住南韓、1個月待台灣往來交替，正好可以持續學習中文和完成工作邀約，畢竟如果來台灣沒地方住，只好整個月都住在旅館，開銷也是相當驚人，「就乾脆弄個小套房，不是很大，但是還不錯的感覺！」

企鵝妹台北市中心租套房（圖／翻攝PTT）

▲企鵝妹豪邁吃雞腿飯，相當融入台灣生活。（圖／翻攝PTT）

直播過程中，企鵝妹肚子餓了便用Uber Eats外送叫餐，點了份台灣特色美食炸雞腿飯開心吃了起來，「粉絲很開心她有房子了，不用常常找旅館，台灣有個家了粉絲紛紛送上斗內（donate，捐贈）祝福。」

文章貼上網，不少粉絲直說親切，「真有心經營台灣這塊欸，給推」、「來台灣實況消費促進經濟很好阿」、「想知道她吃哪家雞腿便當」、「我覺得她根本想嫁台灣人」、「她跑了超多台灣景點觀光介紹，不是靠奶台」、「還不錯啦，肯學中文又來台灣住。」

此外，還有網友認真以行情試算，台北市中心租一間電梯套房少說近2萬元，忍不住感佩乾爹們實力雄厚，「台男還真盤」、「一堆自宅警備員又在幫人付房租」、「肥宅比火山孝子還慘」、「一堆人花錢養公主」、「乾爹們真闊氣」、「真想看她的抖內排行榜」。

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關鍵字：企鵝妹PTT

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