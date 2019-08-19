天龍國住宅「大切小」成定局！上半年開工住宅數倍增原因揭曉

▲今年上半年北市住宅開工量，較去年同期增加67%。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

不動產市場揮別陰霾，今年上半年開工量創5年以來同期新高！對比去年同期，成長最多的是台北市，年增67%；對比房市最熱的2014年，則暴增1.43倍。專家指出，天龍國過往著重豪宅開發，但近幾年隨著小宅需求成長，建商改弦易轍「大切小」推案，致使開工住宅數增加明顯。

依據內政部最新資料，統計上半年度全台暨六都住宅開工量，今年全國共53646宅，是從2015年市場以來的新高，而今年上半年六都的開工量，以台北市年增67%最多，突破5千宅。年增幅居次的為台中市，年增58.8%，共12992宅，且開工量居全台之冠。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，今年上半年買氣穩定，中美貿易戰促進資金回流台灣，讓不動產市場信心強化，高端買盤加溫，加上危老話題發酵，台北市的開工量大幅增加。而台中市的人口紅利及建設議題持續加溫，沉寂已久的量體在今年爆發。

至於今年開工量縮減幅度達4.4~13.1%的新北市、桃園市、台南市，今年上半年的市場買氣並不弱，惟近幾年推案量大，在消化餘屋為主軸的前提下，開工量則有所調整。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市固然回暖，不過部分區域已有賣壓，由於大量推案，加上選舉在即，買方心生疑慮，價格難隨買氣增溫有所拉抬，另一方面，多數剛性自用買盤偏好低總價房屋，當房屋供給量大增、形成買方市場，房價的成長幅度相對有限。