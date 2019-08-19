全台唯一廟宇不被當嫌惡設施　1字頭房價加持買氣熱

▲武廟商圈以武廟市場為發展核心，周邊生活機能豐富。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

廟宇是台灣民眾的信仰中心，知名的廟宇附近也容易形成商圈，高雄的武廟商圈就是如此，加上區域內有武廟市場這個採買重心，讓武廟商圈變成高雄購屋的熱區，新建案房價落在2字頭，中古大樓1字頭就能入手。

▲高雄關帝廟是武廟商圈的起源。（圖／記者陳建宇攝）

武廟商圈位於高雄市苓雅區，發展時間早，一開始的重心是民國68年重修完成的高雄關帝廟，不過民國75年武廟市場啟用之後，漸漸成為商圈發展的核心，民國101年改建後變成現代化的黃昏市場，目前更是南高雄規模最大的黃昏市場。

▲武廟商圈涵蓋捷運橘線技擊館站和五塊厝站等2個捷運站。（圖／記者陳建宇攝）

信義房屋文化店專案經理鄭宏權表示，武廟商圈的生活機能便利，除了有武廟市場的採買機能之外，武廟路沿線店家多，另外還有捷運橘線五塊厝站及技擊館站，也鄰近中山高中正路交流道，娛樂則可以到附近的大順路，有影城、KTV等。生活機能便利也讓民眾願意在附近購屋，鄭宏權表示，許多購屋者原本在武廟商圈做生意，之後就在該商圈置產。

▲武廟商圈新建案多為2~3房，房價落在2字頭。（圖／記者陳建宇攝）

武廟商圈的生活機能豐富，食衣住行育樂都能滿足，但房價並不算高，鄭宏權表示，武廟商圈的新建案房價都在2字頭，規劃以2~3房居多，且銷售狀況都不錯。至於中古屋則是武廟商圈的主力，鄭宏權指出，武廟商圈發展早，因此70%以上的中古屋是屋齡20年以上的產品，不過這類產品公設比低、室內面積實在，因此頗受夠屋主青睞。

▲武廟商圈中古屋屋齡都在20年以上，但頗受消費者青睞。（圖／記者陳建宇攝）

武廟商圈的中古屋房價多落在1字頭，無車位的物件每坪約14~16萬元，但若是有平面車位的物件房價則可拉高到每坪17~19萬元，而少數屋齡10年內的大樓產品房價約20萬出頭。

不過武廟商圈有個特殊現象，愈靠近市場房價愈低，反而是距離武廟市場步行約5分鐘距離的物件房價較高，鄭宏權解釋，由於市場周邊攤販較多，小環境較複雜，住戶車輛進出有時較不方便，因此離市場太近反而較不討喜。