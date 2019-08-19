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天母「洋蔥」2年展店32間！年底火速收攤剩7家…老顧客嘆：品質真的下滑

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▲▼Mr. Onion天蔥牛排今年底將收到剩7家。（圖／翻攝自Mr. Onion天蔥牛排官網）

▲Mr. Onion天蔥牛排今年底將收到剩7家。（圖／翻攝自Mr. Onion天蔥牛排官網）

記者黃可昀／綜合報導

不少天母人都吃過曾經紅極一時的餐廳「洋蔥」，後來面臨兄弟分家，改名為Mr. Onion天蔥牛排，並在2015年掛牌上櫃。Mr. Onion靠著實惠價格與多樣化餐點，迅速在2013年至2015年間拓展到32家分店，吸引許多情侶或家庭前往朝聖。不過，迅速展店面臨的問題隨之而來，人才訓練速度跟不上開店速度，導致服務與餐點品質下滑，網路上陸續出現各式各樣的負評。

►生火了！連我媽都用到發光

▲▼Mr. Onion天蔥牛排今年底將收到剩7家。（圖／翻攝自Mr. Onion天蔥牛排官網）

▲展店過快造成餐點品質不穩。（圖／翻攝自Mr. Onion天蔥牛排官網）

據傳，Mr. Onion今年底將縮減到剩下7家店，突然竄紅再火速關閉多間分店的特殊景象引發PTT網友討論。吃過的老顧客多表示惋惜，「這家在十幾年前的時候還蠻神的，後來就…」「天母洋蔥在我念大學是高檔餐廳代名詞」「這家最早的時候很神，一開始展店的時候」「住在天母快二十年了，見證洋蔥興衰。」

也有人點出，餐點品質下降是顧客量大減的關鍵，「餐廳大部分都是食物品質無法維持就GG了」「重點也不是展店快慢，是確實感到品質下降」「很多展店後品質變成平價牛排級」「總店好吃，加盟超難吃。」

▲▼盧家老二盧俊雄後來於陽明山再開了一間洋蔥。（圖／翻攝自Facebook／洋蔥牛排(創始店)）

▲盧家老二盧俊雄後來於陽明山再開了一間洋蔥。（圖／翻攝自Facebook／洋蔥牛排(創始店)）

據了解，天母洋蔥最初是由盧家老二盧俊雄創立，後來4個兄弟也相繼入股，1999年調整菜單後，生意瞬間一飛衝天，月營收高達千萬元，但此時兄弟五人卻產生意見不合，於是2003年正式分家。盧俊雄後來另尋地點開洋蔥，其他兄弟則是將原本的洋蔥餐廳改名為Mr. Onion繼續經營，直到2015年才由老么盧俊賢一人接手，並在2015年上櫃。

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關鍵字：天母洋蔥天蔥Mr. Onion牛排

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