220公頃農地變建地　蘆洲南北側「醜小鴨變天鵝」



▲捷運徐匯中學站周邊。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

新北蘆洲居住人數超過20萬人，也因腹地狹小，集中居住在南港子重劃區、灰瑤重劃區，如今新北市府將南北側農業區，220公頃荒廢農地納入都市計畫範圍，未來將成住宅及商業區，變成蘆洲房市另一新亮點。

蘆洲人口逐年增加，公共設施入不敷用，日前市府將南、北側農業區廢耕，面積220公頃被納入都市計畫通盤檢討範圍，預計規劃後成為建地及產業區，自15日起公開展覽作業、後續將舉辦說明會。

▼蘆洲南北側廢耕農業區被納入都市計畫通盤檢討範圍。（圖／新北市城鄉發展局提供）



蘆洲腹地狹小，人口集中在南港子重劃區、灰瑤重劃區，未來將再加入220公頃可建地，未來規劃捷運站周邊配置住宅及商業區，並設置15處公園綠地，且有就醫、就學、停車、里民活動等相關公共設施，將成蘆洲下一個房市亮點。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，依蘆洲現行生活機能及交通動線分析，百公頃的南北側農業區，以蘆南開發面積較小，且鄰近最精華的地段捷運徐匯中學站，附近生活機能、交通便利，未來開發完畢後，整體發展速度會快過北側端。

而根據住商機構企研室整理，蘆洲地區鄰近捷運站周邊、最近一年房價，以最靠近北側端的捷運蘆洲站、徐匯中學站，每坪房價45萬元、36萬元，而南側端則靠近捷運環狀線Y20站及Y22站，每坪單價29萬元、38萬元。

▼蘆洲南北側廢耕農業區被納入都市計畫通盤檢討範圍。（圖／新北市城鄉發展局提供）

