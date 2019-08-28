互別苗頭？高雄漢神對面地上權案招標　業者：商用最有利

▲高雄市財政局今天公告推出位於漢神本館對面的地上權開發案。（圖／翻攝自高雄市財政局網站）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市財政局8月公告推出「高雄成功路漢神百貨對面商業區設定地上權開發案」，該地位於漢神百貨本館正對面，加上土地使用分區為商5，強度高可望吸引廠商投資，房地產業者認為該地位置漂亮，開發為商用最有利，應該可以吸引許多有意願的業者，但要作為住宅難度較高。

由高雄市財政局推出的地上權開發案，位於高雄市苓雅區成功一路、允文街口，基地形狀略成L形，面積約496坪，地上權的存續期間為70年，地租年息率3%，權利金底價新台幣2億7200萬元，預計10月24日開標。

▲該案位於亞洲新灣區內，區段條件優。（圖／翻攝自高雄市財政局網站）

該基地距離輕軌第一階段C10光榮碼頭站僅350公尺，到捷運紅線中央公園站也僅有800公尺路程，並緊鄰即將完工之海洋文化及流行音樂中心，距離約250公尺。

高雄市財政局非公用財產開發科科長陸奇峯表示，該地土地使用分區，為最具彈性的第5種商業區，建蔽率70%，容積率840%，未來得標者可依都市計畫等規定，開發為多元的商業、休閒、娛樂使用。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，該開發案的地點很漂亮，就在亞洲新灣區內，因此可以吸引許多業者評估，建商也不例外，但該地配合周邊的公共建設，看起來仍以商用最具優勢。

高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪指出，該地正對漢神百貨，區段位置具優勢，雖然規模沒辦法和漢神對抗，但該區域是既成的成熟商圈，存續期間70年，商用投資仍非常具有魅力。

不過該開發案屬於「不可分割讓與」的地上權案，與國產署推出的可分割讓與地上權不同，蔡紹豪表示，地上權案不可分割讓與的話，要作為住宅難度就提高，除非是規劃成整棟出租的住宅。

許值瑋則認為開發為住宅的可能性較低，但未嘗不會有建商想開發為僅有使用權的高級住宅。