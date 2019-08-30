最夯公園宅！「漢皇盛世」鄰四號公園、捷運站　打造永和新地標

▲「漢皇盛世」建案鄰近四號公園和捷運永安市場站，主打總價1488萬起就能買到2+1房。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）



記者浦靖祤／台北報導

新北市最夯的公園宅在哪裡？根據房仲業者統計，雙北10大公園宅中，位於新北市蛋黃區的四號公園，近1年周邊房市的成交量，超過7百戶最受歡迎。

▲永和四號公園周邊房市交易熱絡，房價具有高度支撐性。▼（圖／漢皇盛世提供）國立台灣圖書館座落四號公園內，藏書量高達170萬冊。（圖／記者姜國輝攝）





東森房屋永和加盟店副店長陳東生表示，四號公園的面積有11公頃，附近有捷運永安市場站，路口就有公車站，交通機能非常好，距離台北市也很近。再加上周邊商圈商家林立，不論是吃飯、買東西都很方便，所以這邊的房價具有撐性，在房市差的時候也跌不到哪裡去，也只有四號公園的房價，能夠支撐中永和的行情。

四號公園房市行情屹立不搖，也成為中永和置產首選，在地深耕已久的品牌建商漢皇集團，，近期就在四號公園周邊推出地標建案「漢皇盛世」，更主打總價1488萬起就能買到2+1房，吸引雙北菁英家庭爭相換屋置產，案場每周湧現上百組賞屋人潮。漢皇盛世已購客戶蘇小姐說，「我目前住得是舊公寓，因為舊公寓要爬樓梯，而且屋齡也老舊了，我把舊公寓賣掉來買漢皇盛世，其實是負擔得起，而且算是非常超值。而且我可以從仁愛公園附近，又換到更大的四號公園，我覺得居住環境會更棒。」

▲▼「漢皇盛世」未來將成為永和軸線新地標。▼漢皇盛世經理簡才富。（圖／記者姜國輝攝）

漢皇盛世經理簡才富指出，漢皇盛世基地步行到四號公園，距離大概將近300公尺而已，四號公園除了佔地11公頃以外，它還有一座國立台灣圖書館，藏書總共是170萬冊，讓這裡多了一份書香味。相較一橋之隔的植物園或大安森林公園，這裡一樣擁有綠意的環境跟休閒的舒適生活，但是四號公園旁邊的房價，卻只要1/3價。

建案基地佔地1133坪，規劃中小坪數格局，打造年輕人也買得起的精品飯店宅，更適合三代家庭入住同社區，可以保有獨立門戶隱私還能相互照應，更以高品質公設規劃，讓住戶擁有優質居家生活。

▲「漢皇盛世」建案規劃中小坪數格局，主打1488萬可買2+1房。（圖／記者姜國輝攝）

居住在永和20多年的已購客戶周小姐表示，「我家住在頂溪捷運站對面，會選擇購買漢皇盛世，是因為頂溪捷運站附近的基地都比較小，公設比較不完整，這個建案的基地大、公設完整，而且附近生活機能非常好，像有四號公園和永安市場捷運站，我覺得很方便。」

已購客戶陳先生也分享置產原因，「我認為建設公司蠻用心的，在永和可以找到這麼大的基地，而且周邊生活機能和交通都非常方便，尤其我最喜歡的就是公共設施，因為我平常喜歡運動，社區規劃了健身房、游泳池，我相當滿意。」

▲▼「漢皇盛世」基地佔地1133坪四面臨路，社區內公共設施規劃完善。（圖／建設公司業績參考圖）

漢皇盛世經理簡才富進一步說明，「我們建築規劃總共有86米高，在永和路軸線上將會是一個地標建築，外觀則採用現代主義風格，建築耐震設計不僅符合法規，我們更額外再加裝新日鐵的制震器，讓我們住在漢皇盛世的客戶，可以住得到更加舒適與安心。」擁有交通、學區，還有綠意生活環境，在寸土寸金的新北市雙和地區，要入住公園宅的夢想，不再遙不可及。

漢皇盛世︱基本資料

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基地位置：永和路、自由街口

基地規模：1133坪

戶數規劃：150戶

產品規劃：2-4房

樓層規劃：23層

公 設 比：33%

投資建設：漢皇集團 漢鴻地產

建築設計：三門建築師事務所

企劃代銷：愛山林建設

連絡電話：02-2231-8811



