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最夯公園宅！「漢皇盛世」鄰四號公園、捷運站　打造永和新地標

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「漢皇盛世」建案鄰近四號公園和捷運永安市場站，主打總價1488萬起就能買到2+1房。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

新北市最夯的公園宅在哪裡？根據房仲業者統計，雙北10大公園宅中，位於新北市蛋黃區的四號公園，近1年周邊房市的成交量，超過7百戶最受歡迎。

▲▼ 漢皇盛世四號公園 。（圖／漢皇盛世提供）

▲永和四號公園周邊房市交易熱絡，房價具有高度支撐性。▼（圖／漢皇盛世提供）國立台灣圖書館座落四號公園內，藏書量高達170萬冊。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼漢皇盛世,台灣圖書館,新北最夯公園宅,四號公園,台灣圖書館。（圖／記者姜國輝攝）

東森房屋永和加盟店副店長陳東生表示，四號公園的面積有11公頃，附近有捷運永安市場站，路口就有公車站，交通機能非常好，距離台北市也很近。再加上周邊商圈商家林立，不論是吃飯、買東西都很方便，所以這邊的房價具有撐性，在房市差的時候也跌不到哪裡去，也只有四號公園的房價，能夠支撐中永和的行情。

四號公園房市行情屹立不搖，也成為中永和置產首選，在地深耕已久的品牌建商漢皇集團，，近期就在四號公園周邊推出地標建案「漢皇盛世」，更主打總價1488萬起就能買到2+1房，吸引雙北菁英家庭爭相換屋置產，案場每周湧現上百組賞屋人潮。漢皇盛世已購客戶蘇小姐說，「我目前住得是舊公寓，因為舊公寓要爬樓梯，而且屋齡也老舊了，我把舊公寓賣掉來買漢皇盛世，其實是負擔得起，而且算是非常超值。而且我可以從仁愛公園附近，又換到更大的四號公園，我覺得居住環境會更棒。」

▲▼建案,漢皇集團,漢皇盛世,新北最夯公園宅,四號公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「漢皇盛世」未來將成為永和軸線新地標。▼漢皇盛世經理簡才富。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼建案,漢皇集團,漢皇盛世,新北最夯公園宅,四號公園。（圖／記者姜國輝攝）

漢皇盛世經理簡才富指出，漢皇盛世基地步行到四號公園，距離大概將近300公尺而已，四號公園除了佔地11公頃以外，它還有一座國立台灣圖書館，藏書總共是170萬冊，讓這裡多了一份書香味。相較一橋之隔的植物園或大安森林公園，這裡一樣擁有綠意的環境跟休閒的舒適生活，但是四號公園旁邊的房價，卻只要1/3價。

建案基地佔地1133坪，規劃中小坪數格局，打造年輕人也買得起的精品飯店宅，更適合三代家庭入住同社區，可以保有獨立門戶隱私還能相互照應，更以高品質公設規劃，讓住戶擁有優質居家生活。

▲▼建案,漢皇集團,漢皇盛世,新北最夯公園宅,四號公園。（圖／記者姜國輝攝）

「漢皇盛世」建案規劃中小坪數格局，主打1488萬可買2+1房。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼建案,漢皇集團,漢皇盛世,新北最夯公園宅,四號公園。（圖／記者姜國輝攝）

居住在永和20多年的已購客戶周小姐表示，「我家住在頂溪捷運站對面，會選擇購買漢皇盛世，是因為頂溪捷運站附近的基地都比較小，公設比較不完整，這個建案的基地大、公設完整，而且附近生活機能非常好，像有四號公園和永安市場捷運站，我覺得很方便。」

已購客戶陳先生也分享置產原因，「我認為建設公司蠻用心的，在永和可以找到這麼大的基地，而且周邊生活機能和交通都非常方便，尤其我最喜歡的就是公共設施，因為我平常喜歡運動，社區規劃了健身房、游泳池，我相當滿意。」

▲▼建案,漢皇集團,漢皇盛世,新北最夯公園宅,四號公園,璞麗酒店公設風格,露天泳池,精品飯店宅。（圖／業者漢皇盛世提供）

▲▼「漢皇盛世」基地佔地1133坪四面臨路，社區內公共設施規劃完善。（圖／建設公司業績參考圖）

▲▼建案,漢皇集團,漢皇盛世,新北最夯公園宅,四號公園,璞麗酒店公設風格,露天泳池,精品飯店宅。（圖／業者漢皇盛世提供）

漢皇盛世經理簡才富進一步說明，「我們建築規劃總共有86米高，在永和路軸線上將會是一個地標建築，外觀則採用現代主義風格，建築耐震設計不僅符合法規，我們更額外再加裝新日鐵的制震器，讓我們住在漢皇盛世的客戶，可以住得到更加舒適與安心。」擁有交通、學區，還有綠意生活環境，在寸土寸金的新北市雙和地區，要入住公園宅的夢想，不再遙不可及。

漢皇盛世︱基本資料

漢皇盛世粉絲團>>>
漢皇盛世官網>>>
基地位置：永和路、自由街口
基地規模：1133坪
戶數規劃：150戶
產品規劃：2-4房
樓層規劃：23層
公 設 比：33%
投資建設：漢皇集團 漢鴻地產
建築設計：三門建築師事務所
企劃代銷：愛山林建設
連絡電話：02-2231-8811


 

關鍵字：四號公園漢皇盛世公園宅永安市場站捷運國立台灣圖書館新北市建案愛山林建設東森房屋

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