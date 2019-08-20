網曝曾遇張孝全、劉以豪　1500萬能住「最多明星出沒的社區」　

▲網曝遇過最多明星的社區是民生社區。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

一名網友在Dcard分享從小在民生社區流連的經歷，曾遇見過的明星次數，堪稱是奇遇記，包括劉以豪、郭雪芙等人在拍戲外，也遇過張孝全以及黑人、范范等人，羨煞不少人。房仲說明，民生社區以美式社區為原型，且鄰近松山機場、周邊有樓高限制，沿街充滿綠蔭，近來入住文青風格店家，因而很多戲劇在社區內取景，而以30坪公寓最低50萬元、總價1500萬元能入手。

該名網友指出，民生社區的富錦街常有劇組拍戲，曾經遇到很多明星，包括台劇八點檔《炮仔聲》演員陳亮哲、李亮瑾、以及《我們不能是朋友》男女主角劉以豪及郭雪芙。

不僅如此，他指出，曾經看到明星張孝全在民生東路五段一間腳踏車店內，感覺應該是好友的店，但後來這間店已經關了，此外也看過藝人黑人、范范夫妻推著雙胞胎出沒在某間全家，回想起根本是「明星奇遇記」。

他強調，社區環境及步調優閒，邀大家沒事可以到社區內走走，更打趣地希望下次可以遇到「彭于晏、田馥甄、蕭敬騰」等人。

▼民生社區。（圖／記者黃靖惠攝）



民生社區是全台首座美式示範住宅區，街廓整齊，且環境清幽，有綠蔭大道，為低密度開發，雖然沒有高樓大廈、捷運，但有許多公園綠地，周邊商店多元，也有密集公車班次往返市中心，再加上近年特色小店、藝文咖啡店進駐，營造藝文氣息，再來住宅大樓房價8字頭，也被定位成台北「高級住宅區」之一。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，民生社區當初規畫就是以美國社區為原型，因鄰近松山機場、周邊有樓高限制，沿街充滿綠蔭，以及許多文青風格店家，很多戲劇在社區內取景。

郎美囡表示，民生社區內主力產品為公寓，雖然屋齡偏高、30年以上，但每坪單價50～80萬元之間，越往塔悠路段最低，可找得到5字頭房價，而越往敦化北路以及正圓環商圈精華區段價格越貴，房價8字頭，以一間30坪公寓總價最低1500萬元能入手。