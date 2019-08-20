爸媽想住市區「不願回雲林老家」！　台中公務員無奈：付兩邊房貸壓力重

▲雲林老家10幾年來沒人居住，重新整修要400萬元。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友在PTT分享朋友買房遇到的問題，對方爸媽已經60幾歲，希望能住在市區離兒子近一點，友人則是自己在台中有房，原本就有計畫要再買一間，不過，如果同時負擔兩邊房貸，以他公務員的薪水來說有點吃力，所以很猶豫該買房送爸媽，順便當投資？還是買來租給別人賺租金，請爸媽回鄉下老家居住？

►超爽DER！點我現賺 2188



原PO表示，原本朋友是計畫花400萬整修雲林祖厝，讓爸媽回老家住，但兩老都不願意回雲林，想要在台中定居養老，於是對方有考慮再買一間房送給爸媽，不過房子是放在自己名下，將來如果房價上漲還能賣掉賺一筆，但這樣房貸壓力就會比較重。

▲網友覺得，花大錢整修老房不值得。（示意圖／記者葉佳華攝）



面臨這兩難選擇，網友建議，「鄉下老家賣掉，然後在市區買一間」「如果還要照顧長輩，就住市區吧」「覺得祖產放著爛掉不如賣掉，整理的CP值很低吧」「負擔重的話，租房給老人家住就好了」。

還有人點出，如果買了新房給爸媽，不僅要付房貸，還有水電、瓦斯、管理費等等費用，「付一陣子不會有怨言，付一輩子就不一定了。」因此，網友認為「也許選交通方便的便宜鄉下租房子，租金自己付，水電爸媽付，保持距離和彈性，不然全部付滿負擔太大了，沒儲蓄習慣的話，有被拖垮的危險。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧