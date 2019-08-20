他每個月繳管理費…納悶「社區存1000萬要幹嘛？」　網點破：修一次電梯你就知道

▲等到社區需要修繕時，之前繳的管理費就會派上用場。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者黃可昀／綜合報導

一般社區大樓的住戶每個月都要繳管理費，有網友就納悶這些錢的流向，「電梯有貼收支明細，錢越來越多快一千萬了」，即便已經達到如此龐大的金額，但每個月仍收固定的管理費，讓他忍不住問，「這些錢到底算誰的，管委會根本花不完吧？」

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這名網友在PTT表示，他住的社區蓋好將近10年了，主委和委員不時就會召開會議，但開會內容到底是什麼住戶也不清楚，他只是很疑惑大家繳這麼多管理費，如今社區已經擁有近千萬元，這筆錢最後究竟有什麼用途，「有可能發錢給住戶嗎？」

▲網友表示，要提早存才不會遇到問題時沒錢用。（圖／翻攝自PTT）



不過，許多住在大樓的網友表示，其實1000萬已經算少了，等到社區需要修繕時，隨便都會花掉幾百萬，「電梯花費，十年一千萬很少，我這邊三年管線更換瓷磚、電梯，已經兩千五百萬了」「以後你們電梯大修如換纜繩，都要花大錢，存點錢還ok」「等你大樓拉一次皮就知道」「等電梯要更換時，你就會感謝社區經費足夠了。」

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還有網友表示，他家就是社區資金不足，導致電梯壞了也沒辦法換新的，「我們社區去年必須換電梯，結果沒錢換全新的，只能舊的修，也是瞬間幾百萬就花掉了，還有磁磚、清掃、水塔、化糞池等等，甚至還有外觀拉皮也是要花錢的。」

也有人認為，如果現在不繳，等到以後真的出狀況時，住戶很難臨時生出幾萬元來支付，要是湊不到資金來修理，恐怕就會傷到房價，「不拉皮，不修電梯，還虧了房價」、「去看各個社區管理，沒錢修的一堆，逛這種房，房價先砍。」