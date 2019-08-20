包租公婆「逃生」不及！南榮科大停辦　周圍學套租金崩跌4成

▲南榮科大被教育部勒令停辦，周邊學生套房受到衝擊。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／台南報導

這幾年陸續有大專院校停招或退場，甚至也不乏被勒令停辦者，台南的南榮科技大學就因為資金不足，被勒令從明年2月1日起停辦。房仲業者指出，南榮科大周邊的學生套房被影響較多，租金下滑幅度近4成，但店面還有住家支撐，並沒有因為南榮科大將退場而出現拋售潮。

近年來受到少子化影響，有多所大專院校因為招不到新生而退場，而也有學校是因為資金不足而被勒令停辦，例如位於台南鹽水的南榮科技大學，8月中就因為營運資金無法到位，被教育部勒令於明年2月1日起停辦，，等於只剩下108學年度上學期，許多家長紛紛開始幫孩子找別的學校就讀。

而南榮科大將退場，除影響學生的權益外，附近的學生套房、店面房東，也將面臨衝擊。不過衝擊可能沒有想像中大，大家房屋台南新營加盟店店長江永信表示，南榮科大的資金從3~4年前就出現危機，因此不僅學生人數減少，外地來的投資客早在第一波就已退場，江永信說：「其實房東都知道南榮科大會退場，只是時間早晚而已，大家都已經有心理準備。」

不過南榮退場還是對出租套房產生影響，江永信指出，在南榮科大鼎盛的時期學生套房不僅供不應求，4~5坪的套房租金也能維持在5000~5500元，不過近年持續衰退，目前只要3500元就能租到，等於租金下跌近4成。

▲相較於學生宿舍，南榮科大對面的店面受影響較小。（圖／翻攝GoogleMap）

相較之下，店面產品則受影響較少，單純租店面租金約1.2萬元，若是整棟租金則約1.5~2萬元，和過去相差不多。江永信表示，鹽水的經濟支柱是觀光，因此店面主力集中在知名商圈，南榮科大周邊的店面，沒了學生還有住戶支撐，因此衝擊較小。