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一家6口「用電2個月」！台南哥PO帳單創神境界　網驚呆...關鍵曝光

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▲一家6口「用電2個月」！台南哥PO帳單創神境界　網驚呆...關鍵曝光（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲一家6口「用電2個月」只要70元！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名桃園男網友實測，變頻冷氣「2個月24小時不關機」，電費帳單出乎意料便宜，應繳金額僅需1018元，讓人跪著看！最近一名男網友再創新境界，一家6口生活，最近一期電費只要70元，他笑稱「這次比較貴！」讓大批網友下巴差點掉下來。

台南一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出驚人照片，他笑稱，看到很多網友PO電費，自己也來跟風一下，帳單一秀出來只要70元，原PO不忘強調，是一家6口所使用的電費，更狂的是「以往都65元，這次比較貴！」

炫耀文一貼出後，掀起一大票網友朝聖關注，幾乎一面倒認為原PO騙人，「空屋吧！繳基本電費」、「你家沒冰箱嗎？」、「平常點蠟燭？站窗邊拿望遠鏡看別人家電視？」、「是不是偷接電！所以電費才幾十元！」、「我宜蘭空屋也是這麼多」、「空屋啦，話唬爛，光是家裡冰箱跟洗衣機就不止70元了」、「難道真的是用愛發電？」、「家裡的照明來源是抓螢火蟲？」、「你家住山洞嗎」、「我都那麼省吹冷氣了！電費都要近1千…真想知道大家家裡都沒大型家電嗎」。

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▲一家6口「用電2個月」！台南哥PO帳單創神境界　網驚呆...關鍵曝光（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲另有女網友分享，不吹冷氣有差，一家六口用電也才272元！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

另一派網友則深信是真的，「極簡主義者是有可能的，基本上只開小燈」、「跪求什麼方法可以這麼便宜」、「一戶可以有二到三個電表，一個表是70是可能的，以透天來看，水表才一個」、「不就透天，1樓2樓分開記兩顆電表，連這種都要拿出來炫真無聊」、「你們家（人）有職業軍人嗎？」。留言串中，跳出一名省電女達人表示，「我們家6人，不吹冷氣（帳單272元）」，有人好奇詢問，「不會熱，這樣受的了？」同為女達人熱心解答，「從小到大，家裡沒冷氣，婚後老公家有，但我還是習慣開兩隻電扇，開最強。」

▲一家6口「用電2個月」！台南哥PO帳單創神境界　網驚呆...關鍵曝光（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲有網友分析，可能是透天的其中一個電表！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

至於70元的電費，到底真相如何？《ETtoday新聞雲》記者曾試圖聯繫原PO，至截稿時間前，對方仍未給予回應。不過，說到電費誇張便宜的案例，日前本站曾報導一則「電費171元！他租屋『「吹冷氣+2台冷凍庫』誇張便宜　台電解答了」，住戶自稱，家有冰箱、電視，房間安裝台1噸冷氣，另有2台大型臥室冷凍櫃，但電費真的只要171元，令他百思不得其解。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

關鍵字：台南電費帳單台電用電冷氣

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