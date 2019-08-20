影／8千萬買水族館？台版「金魚街」店面帶租約求售　轉型成隱憂

記者黃靖惠／綜合報導

香港九龍有熱鬧金魚街，而台北則有水族一條街，位於民權東路五段、不到百公尺內群聚15間水族店，吸引本地、外地客專程來此朝聖。而日前《591房屋交易網》刊登一則近百坪店面出售，開價8880萬元，換算每坪90萬元。房仲分析，該店出售後若出租，投報率僅2~3%，但周邊除水族兩棲寵物店外，就屬車行最多，其他業種生存不易。

▲台北水族街。（圖／記者黃靖惠攝）



日前《591房屋交易網》刊登一則廣告位於民權路五段店面，屋齡37年、權狀坪數98坪，開價8880萬元，換算每坪90萬元，標榜位於民生社區的「水族一條街」、集市效應強。

對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該店雖位於民生社區內，但屬於外圍區段，與圓環中心、往敦化北路、南京東路相對精華地段，每坪百萬元的高價，價差最多可達1到2成，由於民權水族商圈經營產業較特殊，除水族兩棲寵物店以外，再來就屬於車行，或在地營業已久的老商店，其他業種生存不易，除非店面出售後帶有租約，則能縮短銷售期。

▼台北水族街。（圖／記者黃靖惠攝）



至於店租行情部分，他分析，民生社區店面最精華區塊，每坪租金逼近萬元，以近期揭露圓環肉舖店面，每坪也要價6009元，再往外圍推進每坪只剩1/2到1/3價碼，但投報率維持在2~3%應不成問題，假使出售店鋪後仍附帶租約，成交機率則變高。

陳炳辰說明，台北水族街是北市知名水族、爬蟲寵物業聚集地，吸引許多愛好者來採買，雖然國內居家、商辦水族風水擺飾盛行，且水族又多受孩童喜愛，有小孩的家庭也是客源，整體客群固定，但這個區塊競爭激烈，產品重疊性高，且主要銷售產品多為薄利多銷的淡水魚、水草、飼料、魚藥，及其他便宜器材等，玩家級、企業商辦風水需求等的高價商品交易，也隨經濟景氣不振而趨弱，會是該商圈較大隱憂。