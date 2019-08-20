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住、商火險大不同？當心保錯險！房仲首創租商辦店面　加送火災險

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▲▼信義房屋與國泰產險合作聯手推出「租業大吉-店鋪商辦保障專案」。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋與國泰產險合作聯手推出「租業大吉-店鋪商辦保障專案」。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／台北報導

突然的災害來臨總是讓人措手不及，尤其是住商複合建築和倉庫，火災都有增加的趨勢。為了提供民眾更完善的保障服務，信義房屋與國泰產險合作聯手推出「租業大吉─店鋪商辦保障專案」，以商辦店面承租方為對象，透過信義房屋承租店面或辦公室，即享1年商業火險保障服務，相關保費由信義房屋支付，理賠額度最高500萬元。

據內政部消防署2018年統計，住商複合建築及倉庫火災都有增加的趨勢，而倉庫多半與店面、辦公空間並存。例如台中一家早餐店，店面後方倉庫發生火災，店面及倉庫全毀，但房東投保的是住宅火險而非商業火險，房客也未投保商業火險，最終房東因項目不符及房客無保險，雙方都無法獲得損失理賠，房東及房客畢身心血皆付之一炬。

因此信義房屋繼2018年推出住宅類物件「租事平安─住宅安心保障專案」後，再將防護網擴大，運用異業策略合作模式，結合國泰產險保險產品，共同合作「租業大吉─店鋪商辦保障專案」。

從2019年8月15日起至2020年8月31日止，透過信義房屋租賃成交，只要符合「店面或辦公用」、「主要建材為鋼筋（骨）水泥或加強磚造」、「非高風險行業」等資格條件者，即享有「國泰商業火災保險」1年期保障服務，保險金額最高500萬元，保險費由信義房屋支付，若不幸發生火災，保險即可協助移轉承租方財物損失風險，同時房東也可得到建築物損失理賠。

「租業大吉─店鋪商辦保障專案」不管是對屋主還是對承租方，都有事前預防、事後保障的效益，免除店家無投保意識的狀況，為承租方建構安全保護網。

關鍵字：火險火災租業大吉店面商辦國泰產險信義房屋

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