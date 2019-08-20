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租車位擺重機！住戶狂檢舉「把車移走」　他1點站得住腳...網戰翻

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▲租車位擺機車！住戶狂檢舉「把車移走」　他1點站得住腳...網戰翻（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲住戶狂檢舉「把車移走」，原PO無奈氣炸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名女網友停車，一次霸氣停兩車格，引發住戶狂檢舉，最後她氣得擺上一台玩具車反擊，掀起大批網友拍手叫好！近日一名男網友則是租車位，把黃牌重機停在車格裡，也引來住戶向總幹事告狀，他無奈又委屈表示「你管我要停什麼車？」

「真是夠了！」一名男網友在臉書《爆怨公社》森77怒吼，自己花錢租車位，不過停放的不是轎車，而是一台黃牌重機，怎料有住戶看不慣，特地拍照檢舉，甚至一狀告到總幹事，要求把車移走，他氣得痛罵「你管我要停什麼車？」

原PO碎碎唸，「真心覺得～有的住戶這的是吃飽太閒」，照片曝光後，可見中間的8個車位，一輛黑色黃邊的機車就是原PO所租的車位。抱怨文一貼出後，掀起排山倒海的網友論戰，「因為他想停」、「只要我喜歡沒什麼不可以？」、「不夠任性」、「使用者付費，很正常啊」、「為甚麼不可以？自己租的車位，停腳踏車也可以呀！」、「 不然你租他，一小時200元」、「也許是車位有限，那其他租不到車位的不就X死」。

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▲租車位擺機車！住戶狂檢舉「把車移走」　他1點站得住腳...網戰翻（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網戰翻，原PO解釋，租約沒限定車號停放！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

有客觀的網友跳出來表示「一般都會認為我自己車位要停什麼都可以，但通常越大型社區比較會管制，比較郊區的話就風土民情比較沒管制，如果社區規約有記載不能停除了汽車以外的話，就不能停，也就是區分所有權人會議有規定的話就不行…然後看是獎勵車位，或是法定車位，也就是看執照，如果是獎勵車位則按照社區規約來走，法定車位則規範為防空避難室，不得擅自變更為非停車做使用」，對此原PO解釋，「沒有規定喔～只要不要有社區危害，放什麼都可以，地下室的機械式車位也是堆滿各式雜物！」同一名網友則安心喊話，「如果規約沒講，這點你就站得住腳，只是還是要看是屬於什麼類型的停車位，關係到你自己。然後雜物部分是另一回事，那種要靠消防安檢來限期改善。」

最後，有網友點出關鍵，「黃牌算等同汽車啊，不然要花錢買兩個機車格耶」，原PO再次一語道盡無奈，「停機車格也被住戶反應過！」

►戀愛老司機：重點是眼神

關鍵字：車格租車位住戶檢舉總幹事

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