天雨路滑、騎樓更滑　一招分辨走哪種人行道不怕跌

▲天雨路滑民眾走在騎樓也要慢行，避免因地磚太滑而跌倒受傷。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

近期南部地區雨勢不停，除了造成淹水災情之外，很多民眾發現供行人通行的騎樓地板非常滑，稍不留神就可能跌倒。專家指出民眾走上騎樓前最好放慢腳步，並觀察騎樓地磚的表面是否太過平滑，否則很容易就會在騎樓滑倒。

▲雨天地磚的防滑效果都會打折扣，民眾要特別注意。（圖／記者陳建宇攝）

一般而言，會使用在騎樓的地磚都是硬度較高的地磚，百立建設副總經理林正彥表示，硬度夠硬的地磚才能承受壓力，例如很多建築物會以厚切的花崗石作為騎樓的地磚。不過硬度高的石材未必就防滑，林正彥指出，用於騎樓的地磚還是需要有鑿面，讓表面變得粗糙，才有防滑的效果。

▲洗石子（圖左側地磚）表面粗糙，防滑效果較佳。（圖／記者陳建宇攝）

信義房屋漢神巨蛋店一級專員蕭維廷表示，許多住宅大樓的騎樓會鋪設馬賽克磚或花崗石，但使用久了之後表面也會被磨平，使得地磚的防滑係數降低，走在上面就很容易跌倒。反而是傳統如洗石子地板因為顆粒分明，粗糙就具有防滑效果，而另一種「抿石子」表面平滑則適合作為壁磚，但用作地磚就不恰當。

蕭維廷提醒，雨天時各種鋪面的地磚摩擦力都會降低，因此民眾走在騎樓時要放慢腳步以策安全，走上騎樓前也可以簡單觀察是否是亮面平滑的地磚，若是這樣的地磚更要小心慢行以免滑倒。