她抱怨「花大錢買公設」卻使用率超低！　網持反意見：很方便耶我常去

▲原PO認為，在外面消費還比用家中公設更划算。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少新建案的公設比都很高，有網友就認為公設相當不實用，比起花大錢買社區公設，還不如自己到外面的泳池、電影院或健身房消費，怎麼算都會比較省，「到底買公設可以幹嘛，是不是…只是為了讓建商蓋出來的房子更好賣？」

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原PO在網路論壇《mobile01》表示，雖然社區有游泳池、健身房等等設施聽起來很方便，但其實當初買這些公設的錢，在外面都可以看好幾部新電影、去無數次游泳池、泡在健身房重訓到過癮，而且設備和體驗也會比社區內的好很多，所以她認為，花大錢買公設非常不值得。

▲公設的存在見仁見智，用得到的就很喜歡。（圖／記者陳建宇攝）



網友對此則是持有不同看法，「除了電影院之外，游泳池和健身房我都會去用，最主要是方便」「我們家就是想享受公設，從電梯透天搬到大樓的，不用去外面跟人擠，在自家社區爽爽用，使用完直接搭電梯回家。」

也有人認為，每個人需求不一樣，如果本身用不到公設，可以挑選公寓或透天厝，「公設有人愛有人不愛，不愛的可以選低公設比的，不是有些建案以低公設比為召的？各取所需不是很好嗎？」「我覺得公設是一種當你要花錢買房的時候，覺得他是浪費錢的東西，但是當你要賣房的時候，又變成可以抬高價格門面的東西了。」

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