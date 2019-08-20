今天房仲忙甚麼？820房仲公益日　全國力拼捐出萬袋血

▲高雄市仲介公會今年是連續4年參與房仲公益日活動。（圖／高雄市仲介公會提供）

記者陳建宇／高雄報導

今天是820房仲公益日，不動產仲介經紀公會全聯會連續4年舉行捐血活動，高雄市也不例外，一早就在大遠百前的廣場展開捐血活動，今年光是高雄市就突破捐1000袋血的目標，把數字衝上1500袋，也力拼全國捐出萬袋血的新紀錄。

2014年內政部以「保護個資」為由擬取消二類騰謄本調閱權，導致房仲業者群起抗議，當年全國各地仲介公會預計動員3萬人，在8月20日到內政部抗議陳情，但最後內政部收回成命，房仲業者也取消抗議，並將8月20日定為「房仲公益日」。

▲許多房仲從業人員都參加今天的捐血活動。（圖／記者陳建宇攝）

2015年的「房仲公益日」首創全國18縣市房仲公會同步捐血活動，共捐血3526袋，總計達88萬cc，2016年更創台灣捐血史以來，同一單位單日紀錄4979袋，總計高達124萬cc，2017年4778袋，2018年一舉突破7402袋。今年房仲公會號召更多全國從業人員及其家人捐血，希望能達成捐血1萬袋的目標。

今天高雄的捐血活動，在大遠百前廣場舉行，上午10點就已經聚集非常多房仲人員，高雄市仲介公會監事會召集人鄭啟峰表示，過去因為捐血都集中在房仲公益日當天，大家擠在一起反而沒有效率，捐血量都少於1000袋，但今年高雄市的仲介人員，提前在上周就開始捐血，加上今天高雄市總共捐出1533袋血，一舉突破1000袋的目標。