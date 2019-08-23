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影／遇婚變、買方臨時反悔咬牙苦撐　她從成交掛蛋到「房仲女王」

ETtoday房產雲

記者黃靖惠／綜合報導

入行半年就圓百萬年薪夢想，東森房屋新莊科達富國加盟店副理鄭秀菊剛入行時遇上婚變、又遇買方反悔，導致剛入行得借住親戚家、且連續3個月沒有收入，只能咬牙苦撐，直到第4個月才熬出頭，開始月月成交的房仲人生，從業9年內曾創最高年業績600萬元、且去年奪下新北市業績王的殊榮，幾乎周周獲得成交績效表揚，累計彩帶、獎牌、獎盃破百件，掛滿店內、店外及家裡，被同事稱作「新莊彩帶女王」。

▲▼東森房屋,鄭秀菊。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋新莊科達富國加盟店副理鄭秀菊屢創成交佳績，獲獎不斷，被封作「彩帶女王」。（圖／東森房屋提供）

鄭秀菊回憶踏入房仲業的契機，也與一抹紅布條有關，她表示，當初與親友同見店門前掛著招募廣告寫著斗大字樣「年薪百萬不是夢」，雖然多數人都認為是騙人手法，不過萌生從零售業銷售人員轉職的念頭。

她表示，自己剛入行第1個月，不到24小時就媒合成功一間市值500萬元大樓，沒想到隔天簽約時，買方卻突然反悔，甚至帶了10多名親友助陣，迫不得已只能作罷、放棄，也讓30萬元酬傭打水漂。

她說，前三個月都沒有成交案件，每個月的收入都是0，又遇與前夫離婚，只能借住親戚家，內心很沮喪，自己戶頭剩下不到10萬元存款，眼見每天坐吃山空、存款一點一點地減少，心裡暗暗決定若第4個月還沒成交，就會放棄這份工作，沒想到接下來連4個月都成交2～3個案件，短短半年內，一圓年薪百萬元的夢想。

她一回首踏入業界9年來的成績，除了連續3年拿下全年度進案王、全年成交件數冠軍外，同時也蟬聯東森菁英仲介以及新北業績王，早已完成當初破百萬年薪的夢想，如今希望年度業績能破1000萬元，成為千萬經紀人。

她的努力替自己贏得無數獎項，在店內、店外掛滿的獎牌、獎狀及彩帶破百件，為此也特別拍照展示在待售物件旁，也因此贏得客戶信任，讓業績多了2到3成，同時也被同事稱作「新莊彩帶女王」。

她表示，房仲除了勤跑社區、開發客戶外，經手過的買賣雙方售後服務也很重要，多用電話追蹤後續，而自己也遇過市況不佳的時期，接手的預售案賣到變成屋，最終也成功銷售完畢。

她笑說，「擔任銷售人員時年薪40、50萬元，踏入房仲介後年薪翻倍漲破百萬元，不只能存錢買下屬於自己的房子，且年年都能出國旅遊，甚至一圓帶兩個孩子去歐洲旅行夢想。」

關鍵字：彩帶女王新莊房仲東森房屋新莊科達富國加盟店成交仲介

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