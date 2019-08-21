門窗緊閉隔天起床會頭暈！　網曝「吹冷氣正確方式」：窗戶應留小縫隙

▲網友建議，長時間待冷氣房要開點窗戶。（圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

一般人在家如果開冷氣，都會記得先把門窗關閉，以免冷氣外洩就不涼了。不過，有網友提出，如果開冷氣時，房間呈現完全密閉的狀態，空氣沒有對流，室內的二氧化碳會越來越多，「所以開冷氣，最好還是要開點窗戶？」

►超爽DER！點我現賺 2188



原PO在《mobile01》表示，如果門窗完全緊閉，那麼室內氧氣會越來越少，最後整間都是二氧化碳，對裡面的人健康很不好，因此，他很納悶究竟哪個才是冷氣的正確使用方式。網友則回應，「緊閉門窗開空調本來就有耗氧的問題，所以適度的開啟窗戶對氧氣的補足是有助益的」「我個人住五樓，窗戶大概都會開個1公分縫。」

▲新型冷氣不需要先開送風，再轉成冷氣功能。（圖／資料照）



還有人表示，如果門窗全關閉的話，隔天起床會明顯感覺到不舒服，「之前試過緊閉窗戶，起床後感覺有點昏沉感（不知道是不是其他因素），之後就習慣一直開著了」「現在的空調機已經都沒有換氣功能了，如果是要長時間使用空調機的話，除非你家的門縫夠大，否則還是將窗戶開個小縫隙會比較健康啦。」

除了好奇開冷氣要不要關窗，原PO也想知道，是否該先開送風功能，過一段時間以後再轉為冷氣會比較好？對此，網友回應，以前非電腦型的冷氣才需要先開送風，為了避免壓縮機和馬達同時啟動，「現在的電腦型可以透過電腦控制，錯開啟動時間，所以不必先開啟送風再轉為冷氣模式。」

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動