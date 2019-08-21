他超愛台中「常想著要搬去住」！　在地人大推：這區住起來最舒服

▲台中市西區的秋紅谷景觀生態公園。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

台中年輕人口多，又有許多娛樂和美食，是個充滿活力的都市，是不少人旅遊時的首選。一名網友就在論壇《mobile01》表示，他對台中的印象一直都不錯，甚至喜歡到想搬去台中住，不過，他對當地的環境並不是很熟悉，所以問在地人，「如果就天氣來講的話，台中哪一區住起來最舒服？」

原PO表示，他非常喜歡台中帶給他的感覺，常常想著要移居，但他很介意環境品質，所以要找住起來最舒適、宜人的地區。PO文一出，很多台中人就在底下引起熱烈討論，不少人大推台中南區，「南區有些地段車子不多，經過感覺很舒服」「個人推薦台中市南區」「南區+1」。

►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越



▲原PO有計畫搬到台中，但區域要慎選。（圖／記者呂佳賢攝）



此外，還有很多人推薦東勢區，「我老婆東勢人，我覺得那不錯，遠離塵囂，但生活也算便利。」但也有住在東勢的人認為，「我住東勢，但我覺得市區氣候比較宜人，最近下雨，東勢雨大就算了，有夠潮濕。」

其他還包括梨山、廍子等等區域，「和平、東勢區離市區有點距離，所以應是廍子一帶較宜居」「北屯廍子重劃區空氣清新又蠻涼爽的，且不會離市區太遠感覺不錯」「可以看到藍藍的天白白的雲：谷關、東勢林場附近、和平區。市區舒服：勤美草悟道、秋紅谷第一排」「武陵農場、梨山，天氣極佳，空氣極好無汙染，日光充足，民風純樸，治安優異，遠離塵世喧囂，4G意外的很快。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧