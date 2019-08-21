青埔成交降至1字頭　民眾喊無感！　業者曝偷吃步...車位價灌總價

▲桃園青埔特區房市。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

購屋族都想搶在最低點入場，據統計，中壢新大樓近一年價格起起伏伏，今年3月交易量集中在機捷青埔站周邊，單坪價格創次低19.8萬元，不過多數人對降價無感，對此房仲業者認為，建商在青埔推案坪數由大轉小，雖然壓低每坪成交價格，但用提高車位價，補足總價差異，也讓車位價從原先80萬，一路漲至130萬元。

桃園地政局最新統計數據顯示，中壢區大樓新成屋最近一年，每坪均價落在19～27萬元，而今年3月主要集中在中壢工業區、青埔及南園二路重劃區，每坪均價降至19.8萬元，創下最近一年次低價。

住商不動產青埔環球加盟店店東李浚霆表示，青埔、南園二路重劃區地區，建商推案主力商品由大變小，透過壓低單價吸引購屋族入場，但也想辦法用車位價補回價差。

他說明，3～4年前青埔1個車位價約80～90萬元，現在每個130萬元起跳，最高甚至達到190萬元，雖然壓低了成交單價，但用提高車位價格補回總價差異。

李浚霆表示，南園二路重劃目前新成大樓行情價，每坪均價18～20萬元，2～3房、總價600～800萬元，含1車位；青埔新成大樓行情價，每坪均價20～30萬元，2～3房型、總價帶800～1500萬元。