ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

青埔成交降至1字頭　民眾喊無感！　業者曝偷吃步...車位價灌總價

ETtoday房產雲

▲▼桃園青埔特區房市。（圖／記者葉佳華攝）

▲桃園青埔特區房市。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

購屋族都想搶在最低點入場，據統計，中壢新大樓近一年價格起起伏伏，今年3月交易量集中在機捷青埔站周邊，單坪價格創次低19.8萬元，不過多數人對降價無感，對此房仲業者認為，建商在青埔推案坪數由大轉小，雖然壓低每坪成交價格，但用提高車位價，補足總價差異，也讓車位價從原先80萬，一路漲至130萬元。

桃園地政局最新統計數據顯示，中壢區大樓新成屋最近一年，每坪均價落在19～27萬元，而今年3月主要集中在中壢工業區、青埔及南園二路重劃區，每坪均價降至19.8萬元，創下最近一年次低價。

住商不動產青埔環球加盟店店東李浚霆表示，青埔、南園二路重劃區地區，建商推案主力商品由大變小，透過壓低單價吸引購屋族入場，但也想辦法用車位價補回價差。

他說明，3～4年前青埔1個車位價約80～90萬元，現在每個130萬元起跳，最高甚至達到190萬元，雖然壓低了成交單價，但用提高車位價格補回總價差異。

李浚霆表示，南園二路重劃目前新成大樓行情價，每坪均價18～20萬元，2～3房、總價600～800萬元，含1車位；青埔新成大樓行情價，每坪均價20～30萬元，2～3房型、總價帶800～1500萬元。

關鍵字：地政局桃園中壢房價青埔南園二路重劃區車位

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

太晚來吃不到！台中40年古早味米糕　還有碗粿、豬血小腸湯

老嘉義碗粿米糕在台中南區民生路旁，以台中米糕來說，老嘉義碗粿米糕也飄香40年，在台中市南區合作社招牌下靜靜傳承這古早味，招牌米糕外，個人也很推薦碗粿、豬血小腸湯，味道簡單入味好吃，想吃得人記得趁早，太晚來就賣完了！

1小時前

必點招牌魚肚丸湯！台中人氣雞肉飯　還有間隔肉口感軟嫩

如果提到台中好吃火雞肉飯，「小林雞肉飯」應該可以排的上前幾名，不過最近因為常去嘉義我才發現，原來很多火雞肉飯店都改成雞肉飯店了…所以原來我一直以為的「小林火雞肉飯」其實是「小林雞肉飯」…(驚！)

18小時前

台北巷弄裡的微醺食光！義式窯烤披薩與香甜白酒的絕妙搭配

回想起初次見面，是甜而不膩的紅蘿蔔蛋糕，之後是在初夏時候，與雞肉捲的清爽邂逅，這一次再來到BANCO，主角不只是餐桌上的義大利麵與披薩，而是一杯又一杯，裝載著酸味、甜味的微醺，無論是來自義大利、澳洲、或是日本的香甜白酒，都將成為這頓餐桌上，不可或缺的美好角色。

20小時前

最美抹茶湖在這！宜蘭山林小秘境　還是《下一站幸福》取景地

宜蘭員山最不秘密的小秘境「望龍埤」，佔地寬廣，來訪搭車停車都方便。沿著埤塘漫遊，能欣賞療癒的山光水色。望龍埤湖水碧綠，放眼望去好似抹茶湖，而花田村同時也是下一站幸福的拍攝場景。來訪觀景的旅人也能到花田村閒坐下午茶唷！

23小時前

入口即化！五分埔隱藏版「油亮魯肉飯」　還有香濃排骨酥湯

雖然來此用餐是臨時起意，但是之前就曾聽聞過這家【五分埔魯肉飯】，有著味道不輸給米其林等級華西街「小王清湯瓜仔肉」的美味！而且價格不貴選擇也多，就連自家的「排骨酥湯」味道也很不錯，所以當日剛好路過就去嚐看看…

8/20 10:00

「笨笨女vs.聰明女」男生愛哪個？她曝超心機手法…網友都小看了

笨女人比較惹人愛？還是聰明女人比較惹人愛？我曾經也以為男人喜歡傻傻的、天真的、好騙的，但後來漸漸發現有質感的男人並不會喜歡空有外貌沒有腦袋的女人，若要能長期相處，男人還是希望女人有點內涵，當然能夠搭配外貌絕對是極品了！

8/19 20:28

黑色、橘紅色通通有！全台首創彩色雞排　還有嫩爆雞咖哩飯

近年食物吹起彩色風，有色雞排發燒，萍子推薦赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，北車美食，位中山北路與北平東路交叉口，粉紅醒目大招牌，好吸睛，全台首創彩色風味雞排、有色雞排-赤雞雞排、酒鬼雞排、塔蘿雞排、猛毒雞排，不同口味多汁雞排最著名，厚實大片，天然食材獨家醃製，不用人工色素，

8/19 17:00

龍蝦烏龍麵超銷魂！桃園銷魂日式料理　還有馬糞海膽珍珠

日本料理是我最愛吃的料理之一，有造景的日式料理，更深得我心。桃園有家日本森料理，外圍造景超美，裡面環境也很棒！據說他的龍蝦烏龍麵非常新鮮好吃，身為海鮮控的我，絕對要去品嘗一下阿～

8/19 15:00

份量多到看不見白飯！逢甲超狂百元丼飯　還有雞白湯無限喝

逢甲美食又一發！台中一中街爆紅的平價丼飯～川牛木石亭在逢甲開分店了，爆量炙燒丼飯只要百元價，店內有冷氣吹還有雞白湯無限喝到飽！免服務費新開幕打卡按讚再送飲料CP值超高。川牛木石亭逢甲店位在西屯路二段靠近惠來路口，就在三媽臭臭鍋的隔壁，黑色招牌很明顯地點好找。

8/19 12:00

軌道跑車送餐！雲林平價玻璃屋牛排館　一頭牛拼盤限量10份

平價牛排是從小到大都不退流行的美食，從70元開始吃到現在150、160元，不管是貴族世家、我家牛排到現在的孫東寶永遠都有長江後浪推前浪的牛排館，但在嘉義跟雲林虎尾有家我還挺愛的【王牪牛排】是我相當喜歡的平價牛排店。總是創新的精緻風格是最大特色，這天來到虎尾店整個全新裝潢讓我驚訝了一下！

8/19 10:00

便宜鬼城可以買? 小資買房翻轉人生｜20190408雲端最有錢 ep18｜買房 理財｜劉鳳和 葉國華 關韶文

讀者迴響

熱門新聞

沒看到冷氣水排出！她1句嗆爆客..

電梯上下按鍵吵6年　達人曝正解

PO車位配置圖問怎選　網「關鍵..

房仲斡旋服務費該幾％　他舉2案..

網曝曾遇張孝全、劉以豪等人　「..

一家6口「用電2個月」帳單70..

交屋前「被延後」超苦惱　釣出房..

「社區存1000萬要幹嘛？」網..

冷氣一開噴10隻蟑螂　網全看傻

南港雙屍案汽車旅館法拍　無人敢..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中壢新屋壓低單價、漲車位　降至..

孩搭電梯驚喊誰放屁　媽：被害死

20坪窩紫藕色加持　美得像城堡..

爸媽不願回雲林老家　公務員付兩..

今天房仲忙甚麼？820房仲公益..

「花大錢買公設」卻使用率低？網..

一家6口「用電2個月」帳單70..

天雨路滑、騎樓更滑　一招分辨走..

網曝曾遇張孝全、劉以豪等人　「..

南港雙屍案汽車旅館法拍　無人敢..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366