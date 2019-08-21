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多事之秋！高雄大八餐飲倒閉　裝潢中總部法拍乏人問津

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▲▼大八廠房法拍。（圖／記者陳建宇攝）

▲大八餐飲集團位於高雄小港的廠房今天遭到法拍，但最終以流標收場。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

日前大八餐飲集團因財務問題而停業，該集團旗下位於高雄市小港區的廠房今天遭到法拍，開出的底價是5.3億元，最終因為價格太高而流標，專家預測可能到3拍或4拍才有機會拍出。另外位於墾丁的「墾丁泊逸渡假酒店」也在今天進行3拍，底價為4.35億元，最後同樣流標。

▲▼大八廠房法拍。（圖／記者陳建宇攝）

▲大八餐飲集團在高雄的餐飲事業全面停擺。（圖／記者陳建宇攝）

大八餐飲集團因為陸續出現跳票、積欠員工薪資等狀況，於上月初暫停營業，包括位於高雄夢時代購物中心的大八潮坊也都停業。該公司位於小港區小港路的廠房今天進行第一次法拍，開出的底價是5.3億元，但最終以流標收場，住商不動產小港捷運加盟店副店長丁晉偉表示，該地當初大八是在2014年向福特汽車取得，以總價1.38億元購入。

遭到法拍的廠房分為2個編號，其中編號1是地上8樓、地下1樓的建物，總樓地板面積2011.6坪，編號2則是未辦理建物第一次登記的陽台、雨遮等，總面積275.88坪。丁晉偉指出，該廠房開出5.3億元的價格，換算地坪每坪99萬元，已超出小港區的行情太多，只有有需要的集團或企業主才有可能出手，而且可能要等到3拍或4拍，打折再打折之後才有可能拍出。

▲▼大八廠房法拍。（圖／翻攝GoogleMap）

▲位於屏東車城的「墾丁泊逸渡假酒店」今天3拍，最終。（圖／翻攝GoogleMap）

另外位於墾丁的「墾丁泊逸渡假酒店」也在今天進行3拍，底價為4.35億元，比起2拍底價5.44億元打了8折，砍價1.09億元，但今天的3拍同樣以流標作收。該飯店為地上9樓、地下1樓，總建坪4896.6坪，另外有1棟地上5樓、942.7坪的員工宿舍也一同被法拍。

住商不動產屏東明正加盟店總經理楊信華指出，「墾丁泊逸渡假酒店」的缺點在於距離墾丁大街太遠，有30分鐘左右的車程，加上近年墾丁觀光蕭條，陸客又被限制來台，因此即便法拍價格已經偏低，仍難吸引廠商出手。楊信華認為若4拍底價可能降到3.5億元左右，也許就會有人競標。

關鍵字：大八法拍廠房小港墾丁飯店流標

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