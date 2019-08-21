賣一戶少一戶　億級商辦再添新成員

▲台北市大安區敦化南路二段「凌雲通商大樓」商辦。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

近期億級商辦買氣熱絡！今年繼泰安產物以37.7億元向三商美邦人壽購入「長春金融大樓」，以及遠雄出售「統一國際大樓」的高樓層27、28樓，由上海商銀董座老婆榮周淑霞一口氣買下4戶，總價共22億元之外，近期又有3筆億級商辦成交，包括由富邦人壽買下的「凌雲通商大樓」、大無畏國際開發買下的「台北時代廣場CBD」以及美孚建設買下自家的「美孚亞太通商」商辦等，明顯感受到商辦市場交易回溫。

根據實價登錄最新資料，大安區敦化南路二段的「凌雲通商大樓」商辦，今年5月成交8樓戶，總價3億5662萬元，每坪92萬元，面積410.57坪，由富邦人壽買下。

高力國際投資部資深董事黃正忠表示，原本富邦人壽就持有「凌雲通商大樓」其他樓層，此次再次收購該商辦大樓8樓，主要是因主管機關規定，壽險業投資不動產，要求一定的即時利用率以及最低投報率，而該戶有帶租約、投報率達到門檻以上，符合進場條件，日後可穩定收租。

而中山區樂群二路的「台北時代廣場CBD」辦公室，今年6月成交4樓戶，總價1億9367萬元，每坪96.59萬元，面積200.5坪，據查，買方為涉略寬頻、有線電視、不動產開發、保全等行業的大無畏國際開發。

而「台北時代廣場CBD」的7、8樓層辦公室，則由溫世仁文教基金會所持有，總價共17.47億元，7、8樓總面積分別為1052.25坪、706.29坪，成交單價約97~101萬元。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，興富發「台北時代廣場CBD」為A、B兩棟10層樓的辦公大樓，緊鄰萬豪酒店，規劃約159戶一般事務所、36戶店面，每坪開價140~150萬元，最高成交為2015年交易9樓辦公室約128萬元，近2年實價商辦成交則落在每坪97~101萬元。

位於中山區建國北路的「美孚亞太通商」今年5月成交6樓辦公室，總價1億5680萬元，每坪59.16萬元、265.06坪，據了解，此交易由美孚建設自家買下，為美孚集團內部做資產調配。

依據高力國際統計，台北市商辦大樓的空置率，從2003年的最高點14.5%，降至今年第2季僅4.7%，且還在持續下降當中。黃正忠指出，近幾年台北市商辦空置率大幅修正下降，而租金卻不斷往上漲，未來商辦供給量越來越有限，在「需求大於供給」之下，只要有好的標的物，投資人就會有意願進場。