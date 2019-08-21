影／新莊最熱商圈熱炒店拍賣 專家估二拍進場最具投資相

記者黃靖惠／綜合報導

新北新莊最熱鬧的幸福路佳瑪商圈旁，一間在中和街上的3層樓「紅庄熱炒」日式複合海鮮餐廳，建物及土地淪落金拍市場，債務人是三川百貨有限公司，目前仍出租給餐廳業者，每月22萬元租金，仍有9年租約才到期，一拍底標價1.28億元，而今天上午流標。房產業者分析，該物件雖距離佳瑪商圈精華區塊近，但是因底價趨於市價，且投報率偏低，較難吸引投資人出手。

▲位於新莊中和街上的「紅庄熱炒」。（圖／記者莊喬迪攝）



「紅庄熱炒」共有3層樓、合計235坪、土地37坪，一拍底標價1.28億元，債務人為三川百貨有限公司，去年11月遭法院查封時，仍有紅庄日式複合海鮮餐廳在營業，與債務人租約到2028年7月止，每月支付22萬元租金、押租金44萬元，且附停車位、無轉租，而3層樓皆有內梯相通。

記者實地走訪「紅庄熱炒」周邊觀察，該店在新莊最熱鬧區塊，鄰近幸福路、佳瑪幸福商圈，周邊人潮多，且街道兩側有健身房、佳瑪百貨、診所、電信行，也有瓦城、肯德基、定食8、星巴克等知名餐飲，以及日本藥鋪、康是美等連鎖店。

▼ 「紅庄熱炒」用餐時間顧客少，店內顯得冷清。（圖／記者莊喬迪攝）



而此次遭金拍「紅庄熱炒」在晚間用餐尖峰時段，店內生意顯得冷清，一樓空座位多、只有1、2桌顧客用餐，另二樓雖包廂滿座，但是包廂外將近一半是空桌。

今天一拍結果出爐流標，寬頻房訊發言人徐華辰說明，一般租金投報率2.5％～3％左右，才能吸引投資人出手，而這間3層樓物件，換算租金投報率只有2％，難以吸引投資人拍下、收租，且也因附租約，基於買賣不破租賃原則，仍將近10年約期，所以投資人拍下後也難自用，因而各界顯得興趣缺缺。

大家房屋幸福中平店店長簡池羽認為，該物件使用坪數大，且離佳瑪商圈精華區段接近，總租金高且租期長，不過由於總底標趨近於市價，投報率偏低、沒有投資空間，推測應該在2拍之後，底標價打8折，較能吸引投資人入場。

▼ 位於新莊中和街上的「紅庄熱炒」。（圖／記者莊喬迪攝）

