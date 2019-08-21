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黃昏市場買屋術！不僅菜價便宜　房價1字頭更吸睛

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▲▼ 自由黃昏市場房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲自由黃昏市場是高雄規模最大的市場，周邊也成為房市熱區。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

市場是民眾生活不可或缺的機能，大規模的市場周邊往往也會成為房市熱區，高雄的自由黃昏市場就是如此，附近各式各樣的生活機能齊備，住宅密度亦高，新建案房價落在2字頭，屋齡10年以上的中古屋也有每坪16萬元以上的水準。

▲▼ 自由黃昏市場房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲市場內的生食和熟食分區銷售，排列有秩序。（圖／記者陳建宇攝）

自由黃昏市場位於高雄市左營區，營業面積約9000坪，從1996年成立以來規模不斷擴大，目前有數百個攤位。信義房屋漢神巨蛋店店長何柏勳表示，自由黃昏市場的特別之處不僅在於它是高雄規模最大的市場，同時它也是私人管理的市場，雖然攤位租金較高，但市場內管理完善，生、熟食攤位分開，同一種類的攤商也限制在3~4家，避免重複性太高。

▲▼ 自由黃昏市場房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄最夯的漢神巨蛋購物廣場，與自由黃昏市場只有捷運1站的距離。（圖／記者陳建宇攝）

自由黃昏市場周邊的生活機能豐富，有帶狀的微笑公園、2所國小及2所國中，交通則有捷運紅線生態園區站，也鄰近中山高鼎金系統交流道。何柏勳指出，自由黃昏市場附近的採買和娛樂機能也很方便，到漢神巨蛋或高鐵旁的新光三越左營店，搭捷運只要1站就到。

▲▼ 自由黃昏市場房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲自由黃昏市場附近的新建案多規劃小坪數的2房。（圖／記者陳建宇攝）

因為就位於北高雄市中心，自由黃昏市場周邊的住宅密集度也很高，何柏勳表示，附近新的建案多規劃2房的小坪數產品，房價基本落在2字頭，但是高樓層具有景觀的產品房價有機會上看3字頭。目前建商也持續在自由黃昏市場附近獵地，區域內不乏停車場、甚至菜園，未來都可能變成建地。

▲▼ 自由黃昏市場房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲市場周邊中古屋房價穩定，就算超過20年屋齡也有每坪16萬元的水準。（圖／記者陳建宇攝）

而自由黃昏市場附近的中古屋房價也維持不錯的水準，例如屋齡10年內的大樓房價都還有每坪21~22萬元，若是10~20年的物件，房價也有18~20萬元，甚至屋齡超過20年的電梯華廈產品，房價也有每坪16~18萬元的水準。

關鍵字：高雄自由黃昏市場機能公園學校捷運漢神巨蛋高鐵

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