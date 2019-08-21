長輩買40坪房放他名下！獨居男怨「莫名月繳1萬房貸」　網見亮點哭了：說清楚

▲ 桃園哥莫名其妙名下有房 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

買房子一直是時下年輕人覺得困難的一點，如果光靠一點死薪水、沒有家人當後盾，擁有自己房產的日子真的是遙遙無期。不過一名男網友就上網抱怨家人突然買房，還登記在他名下，讓他每個月都必須開始繳房貸，覺得一切很莫名其妙。然而網友發現亮點後都驚呆表示，「1萬很便宜欸」、「家人出了多少頭期款，說清楚喔」。

「我要抱怨我的長輩。」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示今年7月的時候，長輩不知道出於什麼原因，莫名其妙地在桃園蘆竹訂了一間1700萬的房子，還把房子登記在他的名下，交屋後要他上繳1萬元供房貸使用。

原PO隨後還說，交屋之後，他每天都自己住在近40坪的房子裡發呆，「人生就是這麼莫名其妙嗎？」他還補充道，自己很懶得算公設坪數，所以40坪指的是室內實坪。

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▲原PO每天都自己在40坪大的房子發呆。示意圖，非當事人住宅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，許多網友都認為這是一篇「名為抱怨、實為炫耀」的貼文，紛紛羨慕表示「爽在喊痛嗎」、「你也可以莫名其妙地不想住進去，有個性點」、「真好，請問有缺乾弟嗎」、「不爽的話可以給我住」、「我也想有莫名其妙的長輩」。

此外，還有不少人抓到亮點好奇，為什麼原PO月繳的房貸僅僅1萬元而已，推測長輩已經吸收很多了，「頭期款是1500萬，然後貸款200萬嗎」、「一個月1萬也太便宜」、「出來說清楚喔」、「不然1萬我繳，你過戶給我」、「我才租12坪的房子就要1萬7，房子還不是我的...」。

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