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鄧文聰名下「潤泰敦仁」法拍　法拉利車主創歷史高價入手

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▲▼北市大安區敦化南路一段「潤泰敦仁」,豪宅。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄧文聰父子持有的「潤泰敦仁」12樓戶，今執行2拍。（圖／記者黃國霖攝）

記者張菱育／台北報導

前幸福人壽董座鄧文聰父子，名下的「潤泰敦仁」12樓戶今日執行2拍，共吸引3位投標人投標，最後由擁有超跑背景的陳姓買家以3.21億元購入，溢價率約15%，拆算車位單價約為222萬元，也創該豪宅單價最高紀錄，讓此豪宅繼續站穩200萬俱樂部行列。

12樓戶為「潤泰敦仁」首見的法拍戶，坪數共177.23坪，包含2個車位，債務人為鄧文聰、鄧任鈞父子，鄧文聰因為債務問題遭法院執行抵押物，雖然該戶目前有租約，但是該租期為2017年到2035年，屬於查封後承租，屬於點交物件。1拍底價3.5億元，但因沒人投標而流標收場，拆算車位面積每坪約241.5萬元。

今日執行2拍，底價為2.8億元，共有3人投標，最後由台北法拉利車主協會理事長陳憲章標下，總金額約3.21億元。寬頻房訊指出，若以1個車位400萬元計算，拆算每坪拍定單價約為222萬元。

台灣不動產拍賣協會秘書長楊敬熙指出，此次得標價略高於市場行情，推估買方可能為該戶租客或是親戚關係，畢竟得標的溢價率高，買方鍾情此豪宅應有實際的使用價值才願意出手，畢竟原屋主積欠的債務多，若透過法院拍賣房產，也可藉此將債務人重新洗牌，較無法律的限制抵押問題。

「潤泰敦仁」實價登錄以來，僅有2筆成交紀錄，分別為2014年1月的9樓戶，總價2億5200萬元，每坪205.6萬元，以及2015年10月由尹衍樑之子尹崇堯購入的4樓戶，總價2億6800萬元，每坪約219萬元，行情都站穩2百萬元以上。

而位於高雄市85大樓內的「君鴻酒店」，今年7月時因遭拍賣而歇業，由於君鴻酒店前身為高雄金典酒店，當時的業主就是鄧文聰，他因積欠債務，經高雄地方法院陸續拍賣高雄85大樓內的「樂活商旅」、「君鴻酒店」，其中「君鴻酒店」歷經2次流標，第3拍才由海霸王相關的德凱德唐公司，以54.4億元標下。

關鍵字：潤泰敦仁大安區超跑鄧文聰法拍台灣不動產拍賣協會

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