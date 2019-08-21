30年老公寓大翻修…「沒壞的冷水管」要順便換？　網分兩派：是大工程

▲舊公寓通常容易有管線漏水問題。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友最近剛買下一間30年舊公寓的4樓，打算整修過後拿來自住，目前發現的問題包括室內熱水管漏水、客廳牆面壁癌、地磚隆起，所以地板、牆壁及2間浴室都要全部重做，他想說既然都要換熱水管了，冷水管乾脆也一起換，「不然要是後面住個5年，換冷水管漏了，不是更麻煩」，但水電師傅卻堅持沒壞就不用換，讓他相當為難。

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原PO在《mobile01》表示，既然牆面與地板都要打掉重做，不如趁這個機會把老舊的冷水管也換新，與水電師傅溝通了2次以後，對方終於答應一起更換冷水管，但是「如果真的一定堅持要換，就是從頂樓走外部明管降到陽台，再進室內牆面，所以室內不會有明管。」

▲網友大多建議，如果要重做最好做明管。（示意圖／CFP）



水管也從原本的PVC塑膠材質換成白鐵管，不過，原PO擔心，原本是埋在牆壁內的水管，如今要換到外牆日曬雨淋，又變成有生鏽的風險，如此一來「會不會自找苦吃？」為此再度陷入兩難，所以PO文問網友，到底該不該換沒壞的冷水管？更換室內冷水管一定要重做管線嗎？

底下留言的網友分成兩派，一派建議，「熱水管都要換了，冷水管就順便換，別以為沒有漏不用換，管內內壁也是有鐵鏽附在內壁上」「要打牆壁，當然是一起做！」「三十年的老公寓，肯定是要重新裝潢，應該連地板都得挖開重鋪地磚、電線…水管就一起吧！」

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不過，另一派網友則認為沒壞就不必換，「同意師傅的建議，冷水管沒壞不要換，若真要換，也不要再埋回去，同樣做明管。」「個人覺得冷水管毋須更換，即使要順便換，也只需換室內部分，若要更換屋外部分，因為會經過樓上住戶，所以只能走外牆。」

還有同樣住在舊公寓的網友透露，他之前整修38年老房時，只有更換熱水管明管，當初水電師傅也是告訴他冷水管沒問題就不用換，如果真的要換的話也要改明管，「冷水管管線比較複雜，要全埋暗管工程應該不小～一般都是明管比較方便日後維修。」