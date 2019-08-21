小坪數捷運宅吃香？房價下修2成　台北橋站這社區標售賣一半

▲新北市三重區「冠德美麗台北」。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

雙北市小宅當道，只要市場上有小坪數宅釋出，幾乎都受到買方喜愛！捷運新莊線的台北橋站基地開發大樓「冠德美麗台北」，歷經2次的標售，總標售戶數共92戶，共標脫46戶，標脫率達50%，成交單價每坪約48.7~49萬元，不僅底價接近市價，平均成交單價更較高點下修約2成，無怪吸引不少民眾出手。

捷運工程局今年委託公開標售「冠德美麗台北」，2次標售分別標脫30戶與16戶，第一次6月標售92戶標脫30戶，平均決標均價為每坪48.7萬元，平均溢價0.6%，第二次標售剩下的62戶，標脫16戶，平均溢價0.14%，每坪均價為49萬元，兩次標售共標脫46戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「冠德美麗台北」條件最好的高樓層，景氣最好的時候甚至出現過每坪61萬元的歷史高價，不過近年成交單價都是在46~53萬元間，該社區多數產品以2房居多，部分為套房產品。

因為距離台北市近，有些台北市購屋族會跨區，到「冠德美麗台北」購屋或租屋，曾敬德指出，2房產品月租金行情近3萬元，套房產品月租金行情也在1.5萬元左右，看坪數大小與裝潢略有差異，整體而言該社區因為靠近台北市又是捷運宅，相當受到自住客或置產客戶的歡迎。