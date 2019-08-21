神隊友走進30年浴室...「出來一張圖」Man爆　網羨慕膜拜：這太強

▲原本的浴室爆髒！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「有人的另一半很愛乾淨嗎？」一名女網友PO出30年浴室照片，陳年汙垢讓人頭皮發麻，所幸經過神隊友超man刷洗後，瞬間乾淨溜溜。更狂的是，清潔用具超簡單，讓一票網友驚呼「羨慕有這種另一半！」

這名女網友在臉書《爆廢公社》曬出神隊友的驚人之舉，她驚呼，小倆口一起住在30年以上的老房子，照片可見，浴室地板一片灰色汙漬，牆壁磁磚隙縫也有黑垢殘留，隔著螢幕彷彿也能感受得到骯髒氛圍。

「有沒有男生比女生還愛乾淨的例子？」不過好險另一半是潔癖控，經過一番努力刷洗後，全部汙垢一秒退散，就連馬桶也是閃閃發亮，原PO露出驕傲表情狂讚，「只要他打掃一定超級乾淨整齊！」

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▲浴室發亮程度，讓原PO驚奇不已！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

對照圖曝光後，浴室瞬間煥然一新，讓眾多網友跪著看，紛紛驚呼「他可以跟我當好朋友，潔癖+1」、「這太強了」、「有當兵的都知道…」、「羨慕有這種另一半，神隊友」、「我想到當兵的惡夢，長官叫我們要清到可以乾淨躺在上面睡覺」、「看完，我默默去刷地板了」、「每次洗完澡一定要拖乾地板，然後等乾燥才關通風，不然怕發霉XD」。

▲網羨慕直呼，太強了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不少網友也跪求刷洗秘招，原PO笑稱「普通洗碗精、菜瓜布，可能男生手勁比較大！」有人則分享妙招，「先弄濕灑檸檬酸刷一次，沖水後再灑小蘇打粉刷一次，沖水後基本上就亮晶晶啦」、「（黃垢）可以試試看檸檬酸、小蘇打」。

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