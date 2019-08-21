高雄首家公有運動中心12月開張　1字頭運動宅超搶手

▲位於鳳山體育園區內的鳳山市民運動健身中心預計12月開館，將是高雄第1個公有健身中心。（圖／高雄市工務局提供）

記者陳建宇／高雄報導

過去高雄市民想要運動、健身，除了利用公園裡的簡單器材之外，就只能上健身房，因為高雄市竟然沒有1個公有的市民運動健身中心！不過這個情況今年終於將改變，由高雄市工務局新工處辦理的第二期鳳山運動園區設施改造工程，今年8月已取得使用執照，預計12月正式開館。

高雄市運動發展局表示，鳳山運動園區將引進民間資源及專業廠商經營管理，一方面可以提供鳳山地區民眾更舒適優質的運動環境與服務，另外也能增加市民就業機會。運動發展局預計將把1樓打造成服務台、休憩空間及商店，2樓是體適能健身空間（包含重量訓練區），並附設更衣沐浴場所。3樓則為舞蹈教室及飛輪教室等。

▲鳳山體育園區位於鳳山市中心，周邊生活機能佳。（圖／高雄市工務局提供）

住商不動產鳳山博愛加盟店店長魏政韋表示，鳳山運動園區增加了市民運動健身中心，整體豐富度更高，加上鄰近中山路商圈，生活機能完整，也能吸引民眾在附近置產，目前該區段因為開發飽和缺乏新建案，但中古屋房價有不錯的水準，屋齡10~20年的大樓每坪約13~15萬元，若是屋齡在10年內、配備平面車位的物件，房價更可能上看2字頭。