4樓鄰居阿姨「微笑打招呼」！媽媽一句話驚曝　南港哥嘆：第一次看到...

▲鄰居阿姨走上絕路，讓人不勝唏噓！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺祂好像還活著一樣！」一名男網友露透，日前回南港的家，發現樓上鄰居阿姨對著自己微笑，他返家後，跟媽媽提起此事，才知道對方當天已往生的悲劇。

北市一名男網友在臉書《靈異公社》分享難過的故事，以前一家人住在南港區的某公寓2樓，某天晚上11點回家，從1樓往上看，赫見鄰居阿桂姐站在4樓的樓梯，「對我微笑」，原PO下意識也笑臉回敬，接著開門走上樓。

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原PO透露，媽媽跟阿桂姐感情要好，也經常下來到自家作客聊天，怎料，他一進家門後，和媽媽提起「我在樓下遇到阿桂姐」一事，媽媽卻面有難色回應，「阿桂自殺了」，早上遺體被發現在床上，用塑膠袋套著自己的頭，「吃了安眠藥走了！」

真相曝光後，原PO並不害怕，反而感嘆「這是我第一次看到親近的人的靈，感覺祂好像還活著一樣！」這一起人間悲劇，也令大批網友難過不已，紛紛盼一路好走，「死意堅決，哭」、「她感到悲傷」、「我想我知道你說的地點在哪了」、「這種走法好悲傷」。

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