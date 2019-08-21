天后謝金燕經紀公司　進駐新北最有錢里...買進4層別墅

▲圖為新店「大台北華城」社區。（圖／住商新店華城加盟店提供）



記者黃靖惠／綜合報導

新店大台北華城「華固華城」豪宅社區近期有筆新交易，買方是謝姓自然人，其住址與歌手孫淑媚、謝金燕所屬經紀公司「一直打不倒有限公司」登記為同處，而賣方以總價8068萬元售出，形同持有4年後賺了1602萬元。

「華固華城」位於新店山區，為獨門、獨棟透天豪宅，不只四周被山林環繞、環境清幽、有知名的康橋學區，且進出守衛森嚴，深受政商名流及藝人喜愛。

實價登錄揭露，「華固華城」社區一間4層透天別墅，總面積141.64坪，今年6月總價8068萬元出售，與4年前屋主入手價6466萬元相比，現任屋主多付1602萬元才入手。

根據謄本資料顯示，買家為謝姓自然人；其住址與「一直打不倒有限公司」登記的住址為同一處，而該公司旗下歌手包括孫淑媚、謝金燕等人。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，新店山區這類獨戶別墅物件，因隱密性高、產品稀少、開價高，多鎖定頂端客群，也受不少藝人、名人的青睞，該社區最新揭露總價高達8千萬元，觀察近年實價登錄揭露依坪數成交總價6300～8500萬元，目前市場待售開價落在6300～7000萬元區間，屋主轉手後賺入1500萬元價差，推估應是買方青睞產品獨特性、裝潢，或是頂端客群的資金分配。

換句話說，假設原屋主入手後裝潢，之後再轉賣加價也是正常現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以這類型的別墅產品，分布在陽明山、新店大台北華城、北投八卦山等大台北地區，但從建物屋齡、往返市區交通便捷度以及推案量體來說，又屬大台北華城種類最多元，且最受高資產族群青睞。