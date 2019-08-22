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千萬公寓1天秒殺！內湖737巷美食圈　總價2000萬以下買房非夢事

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▲▼內湖區,文德商圈,文德站,碧湖公園,房市,湖景,住宅,房產。（圖／信義房屋提供）

▲內湖文德商圈內的碧湖公園。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／台北報導

近年隨著房價從高點向下修正，市場已回歸自住買盤，內湖文德商圈以捷運文德站為中心，至台北其他區域都很方便，加上區內生活機能完善、學校、公園綠地多，房價又相較市區親民，若有條件佳的物件，甚至可能出售1天就被秒殺賣掉。

根據信義房屋網站統計，捷運文德站周邊住宅行情，從2014年的每坪57.4萬元，降至2018年的每坪49.9萬元，近5年減幅達13%，主要也是隨著房市大環境影響，讓整體區域房價也隨之修正。

信義房屋內湖文德店主任藍士婷表示，內湖文德商圈位於文湖線上，往前2站可至捷運劍南路站，擁有大型百貨及賣場，並可串連內湖科學園區；而後2站則可抵達大湖公園站，要散步或運動都很方便；若是要到東區忠孝商圈，捷運僅8站即可抵達忠孝復興站，車程約20分鐘，交通極為便利。

公車部分，在內湖路及文德路上有多條路線公車，可通往台北各區，而開車族可經堤頂大道連接中山高，或由麥帥二橋到台北市區，聯外交通相當方便。

飲食部分，文德商圈內有著名的內湖737巷及文德路66巷美食巷，擁有傳統市場及夜市，從早到晚都可以找到店家，藍士婷說，「任何時間吃飯，不是只有便利商店這項選擇。」

▲台北市內湖區碧湖公園。（圖／記者李姿儀攝）

▲台北市內湖區碧湖公園。（圖／資料照片）

因為文德商圈離內湖科學園區也近、生活機能佳、公園綠地多，讓不少人選擇到此區置產居住，藍士婷指出，房價親民好入手的路段，推薦陽光街的2~3房公寓，每坪單價50~60萬元，總價約1200~1500萬元。若要找電梯型產品，則可考慮「湖光國宅」，該社區共有2000多戶，房屋坪數在30~48坪間，單價45~55萬元，總價在1500~2000萬元間。

若預算拉高一些，有不少民眾指名碧湖公園第一排，不少退休人士或高資產族會選擇此區，藍士婷說，「華固碧連天」每坪單價68~90萬元、「璞水瑟」單價則在70~79萬元，這兩個社區總價都約5000~7000萬元。屋齡20年的「新象年代」也屬熱門產品，單價60~69萬元。

藍士婷分析，文德商圈有內科的客群居住剛性需求，得以支撐此區房價，買方多以自住為主，且一有好物件釋出銷售，幾乎是很快就可以成交。她舉例，有次有間1200萬元左右的陽光街公寓，屋主剛釋出要賣，有位住在新北市的老客戶，因為考量小孩的學區需求及希望近內湖娘家，已經看此區房屋半年以上，藍士婷早上才剛跟該客戶推薦這個物件，該客戶下午去看屋，晚上就決定要簽約，也就是出售1天就秒殺。

▲▼內湖區及文德捷運站周邊住宅行情。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：內湖文德商圈碧湖公園文德站信義房屋

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