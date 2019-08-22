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工業地產交易持續增溫　大咖買地選桃園、廠辦偏好內科

ETtoday房產雲

▲▼商辦,商業大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲投資廠辦的首選是北市、若是買地擴廠則首選桃園。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

投資人靠著獨特眼光獲利，隨著中美貿易戰影響、台商資金回流，偏好產品以及區塊也大不同，根據高力國際剖析，投資廠辦的首選是北市內科、若是買地擴廠則首選桃園。

中美貿易戰開打，台商資金回流、造就工業地產需求增溫，去年全年成交金額達819億元，與相較低迷的2014年的494億元相比之下，漲幅達66％。

再進一步分析，最近10年全國工業類地產，與工業用地，累積成交金額近3千億元，大多集中北北桃3都，其中工業用地成交累計總額近2850億元，屬桃園市成交熱度最高、總額占全國1/4。高力國際董事總經理劉學龍分析，桃園具陸海空交通優勢，成為製造業及物流業者進駐首選。

再觀察工業地產交易情形，據高力國際統計，2011至2019年上半年，北市工業不動產成交累計總額達1442億元，占全國交易比重近5成，大幅超越其它縣市，其中內科累積成交總額達1281.5億元，占北市整體交易比重近9成、約88.87%

劉學龍分析，內科因單一產權且全棟出售廠辦大樓機會較多，租金及售價穩定，長期吸引自用型及投資型買家目光；另新北累積成交總額510億元，成為工業不動產第二大交易都會區，包括中和、新店、汐止、土城、五股、三重與新莊等行政區內，都有廠辦大樓園區坐落，以電子業、通訊業、媒體業、生技業及物流倉儲業者等主要使用者，目前每坪行情25至40萬元。

關鍵字：高力國際土地交易不動產廠辦投資

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