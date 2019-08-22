老齡化成定局！關懷銀髮族　建商開出全國第一間「巷弄長照站」

▲華友聯集團與大同醫院合作的長照C據點「同心悦茶」今天正式揭幕。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

台灣逐漸步入高齡化社會，尤其高雄人口結構老化嚴重，65歲以上的高齡人口佔全市人口的15.26%。為了落實衛生福利部在地老化政策目標，推動長照2.0社區整體照顧服務體制，華友聯集團與大同醫院合作，首創建築和醫療跨界合作的「同心悦茶」全齡巷弄長照站，這也是全國首例建商與醫院合作長照據點。

▲華友聯無償提供建案「樹粼」1樓店面作為「同心悦茶」的場址。（圖／記者陳建宇攝）

政府的長照2.0政策將社區長照機構分成A、B、C據點，A據點是社區整合型服務中心，B據點是複合型服務中心，C據點則是巷弄長照站。今天揭幕的「同心悦茶」就是屬於長照C據點。

▲「同心悦茶」除了是長輩健康諮詢的場所之外，也希望能讓長輩走出家門拓展社交生活。（圖／記者陳建宇攝）

「同心悦茶」的服務項目除了提供免費餐點給長輩之外，同時也是全齡照護場所，每天都會有護理人員駐點，提供民眾健康諮詢，也會不定期舉辦活動，邀請區域內的長輩參加，增加年長者的社交生活，鼓勵其走出家門與他人互動。另外由於「同心悦茶」所在的華鳳特區年輕人口多，因此也額外提供健康促進或新手爸媽課程等講座。

▲「同心悦茶」今天開幕請來當地的長青太鼓班表演。（圖／記者陳建宇攝）

大同醫院院長陳彥旭表示，根據衛福部長照2.0計畫推估，今年全國長照需求人數約79.4萬人，2026年更達到100萬大關，此次更與華友聯集團異業結合，共同打造一個長者安全參與、終身學習及社區民眾的友善健康環境。

華友聯董事長陸炤廷表示，該集團本著「華友聯賣的不只是房子，而是生活的營造者」思維，因此以個人名義將集團住宅的1樓店面買下，並無償提供作為長照C據點，據了解該店面價值約1000萬元，陸炤廷指出，未來也將在台南結合成大醫院推出長照C據點，接下來左營果貿社區也會推出。