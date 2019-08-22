乾瞪眼...大安區豪宅密度全台之冠　年薪百萬也買不到1坪

▲大安區豪宅明日博。（圖／台灣房屋信義安和捷運特許加盟店提供）



記者黃靖惠／綜合報導

北市大安區擊敗信義區，成為豪宅密度全台之冠，不僅如此，「億元級」豪宅占比高達6成，吸引明星藝人在此處置產，比如「元利信義聯勤」有江惠、「和平大苑」有周杰倫、「青田青」有林依晨、「敦南寓邸」有張震等，但一般年薪120萬元的雙薪家庭，就算整年不吃不喝，也無法買下單價最便宜的豪宅案。

根據《住展》雜誌統計，北市線上銷售中「億元級豪宅建案」共有40個，再細分各行政區數量、排行榜，分別是大安區10個、信義區8個、中山區8個、中正區5個、士林區4個、內湖區3個、松山區2個。

而大安區不只是豪宅密度最高區域，每平方公里有0.88個豪宅案，且目前銷售17個建案中，屬於「億元級」豪宅有10間，占比達到6成，例如「元利信義聯勤」、「敦南寓邸」、「璞園信義」、「和平大苑」、「皇翔天昴」、「明日博」等豪宅案。

▼位於台北市和平東路一段、金山南路口的「和平大苑」豪宅。（圖／住商不動產台北師大店提供）



至於房價部分，「明日博」豪宅案為平均開價最低，每坪145萬元，但用每人月薪5萬元的雙薪家庭計算，年收入約120萬元，就算一整年不吃喝也買不起一坪豪宅。

大安區無論是生活機能、環境、治安、交通、學區等都占優勢，雖然房價高不可攀，仍有許多明星藝人青睞，例如「元利信義聯勤」有江惠、「和平大苑」有周杰倫、「青田青」有林依晨、「敦南寓邸」有張震等。

信義區每平方公里有0.71個億元級豪宅案在銷售，億元級豪宅密度位居第二，而豪宅案多集中信義計畫區，包括「琢白」、「皇翔御琚」、「冠德信義」、「信義首席公館」與「文心信義」，其他區段則有「聯合。大於」、「Jade12」、「信義之冠」等建案。

目前信義區銷售中建案共有16個，億元級豪宅案共有8個，豪宅案比重為5成，稍遜於大安區。

▼大安區豪宅「青田青」。（圖／記者李毓康攝）



住展雜誌企研室經理何世昌指出，台北市今年上半年豪宅推案較平淡，只有「璞園至仁愛」、「正隆天第」等案，但未來推案可望緩步升溫，包括進度較快的「宏普頤和」、「昇陽國際」、「首泰信義」、「水綠清翫」，未來還有「正義大樓都更案」、「世界明珠」等指標案，豪宅市場仍有看點。